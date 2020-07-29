Ср, 29.07.2020
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В Болдерае перед автобусом выскочил ребенок: водитель резко затормозил, два пассажира получили травмы

Иллюстративное фото

ФОТО: / LETA

Во вторник, 28 июля, в Риге перед автобусом резко выскочил ребенок, в результате чего водителю пришлось быстро затормозить. Об этом сообщила представитель Государственной полиции Лина Кальке.

Сообщается, что на место происшествия на улице Парадес полиция получила вызов в 13:50.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что водитель автобуса Rīgas satiksme резко затормозил, в результате чего два пассажира получили травмы.

Одна пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, другая пострадавшая от госпитализации отказалась.

Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. 

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