В Болдерае перед автобусом выскочил ребенок: водитель резко затормозил, два пассажира получили травмы

Сообщается, что на место происшествия на улице Парадес полиция получила вызов в 13:50.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что водитель автобуса Rīgas satiksme резко затормозил, в результате чего два пассажира получили травмы.

Одна пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, другая пострадавшая от госпитализации отказалась.

Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

🇱🇻 Vakar vakarā Parādes ielā #Daugavgrīva #Rīga #Latvija bērns pārskrēja ceļu tieši satiksmes autobusa priekšā, kura vadītājs veica strauju bremzēšanu un vairāki pasažieri nokrita, gūstot traumas. Cietušie nodoti mediķu aprūpē. pic.twitter.com/WP0T0URX3v — BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2020