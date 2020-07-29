В Болдерае перед автобусом выскочил ребенок: водитель резко затормозил, два пассажира получили травмы

Во вторник, 28 июля, в Риге перед автобусом резко выскочил ребенок, в результате чего водителю пришлось быстро затормозить. Об этом сообщила представитель Государственной полиции Лина Кальке.
Сообщается, что на место происшествия на улице Парадес полиция получила вызов в 13:50.
Первоначальная информация свидетельствует о том, что водитель автобуса Rīgas satiksme резко затормозил, в результате чего два пассажира получили травмы.
Одна пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, другая пострадавшая от госпитализации отказалась.
Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
🇱🇻 Vakar vakarā Parādes ielā #Daugavgrīva #Rīga #Latvija bērns pārskrēja ceļu tieši satiksmes autobusa priekšā, kura vadītājs veica strauju bremzēšanu un vairāki pasažieri nokrita, gūstot traumas. Cietušie nodoti mediķu aprūpē. pic.twitter.com/WP0T0URX3v— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2020
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