Новые случаи Covid-19 были выявлены в Юрмале, в Гулбенском и Огрском краях

Из обнаруженных вчера четырех случаев Covid-19 два были зарегистрированы в Гулбенском крае и по одному в Юрмале и в Огрском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двое инфицированных относятся к возрастной группе от 30 до 39 лет, двое - к возрастной группе от 60 до 69 лет.
Активные случаи Covid-19 имеются сейчас в 24 самоуправлениях Латвии.
В ходе эпидемиологического расследования в Гулбене удалось установить цепочку и источник заражения, сообщили в SPKC.
Из-за вспышки Covid-19 в Гулбенском крае на две недели закрыты для очных посещений все муниципальные учреждения, кроме дежурной группы в детском саду.
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