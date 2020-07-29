Новые случаи Covid-19 были выявлены в Юрмале, в Гулбенском и Огрском краях

Двое инфицированных относятся к возрастной группе от 30 до 39 лет, двое - к возрастной группе от 60 до 69 лет.

Активные случаи Covid-19 имеются сейчас в 24 самоуправлениях Латвии.

В ходе эпидемиологического расследования в Гулбене удалось установить цепочку и источник заражения, сообщили в SPKC.

Из-за вспышки Covid-19 в Гулбенском крае на две недели закрыты для очных посещений все муниципальные учреждения, кроме дежурной группы в детском саду.