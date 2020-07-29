"В последнее время было много всего". Принявшая ислам Коха поблагодарила за поддержку

Спортсменка удалила все свои фотографии, а также призвала других уважать её выбор и в дальнейшем не публиковать снимки, на которых видны её волосы или другие части тела.

Кроме того, в "историях" Instagram, которые пропадают через 24 часа после публикации, она опубликовала слова благодарности тем, кто поддержал ее решение.

ФОТО: instagram/rebeka_koha

"В первую очередь, спасибо моей любви Моазу. Хотя одного слова "спасибо" недостаточно. Бесконечно люблю тебя, любимый. В последнее время было много всего. Хорошего и плохого, но больше - хорошего. Поэтому просто хочу сказать "спасибо" вам всем, спасибо за добрые слова и поддержку. Вас так много и я не успеваю ответить каждому, поэтому просто пишу это здесь", - написала Коха.

К публикации она добавила фразу "Alhamdulillah", что в переводе с арабского языка означает "Хвала богу".

Как сообщалось ранее, этой весной Ребека Коха обручилась с метателем диска катарского происхождения Моазом Мохаммедом Ибрагимом. Отношения между ними начались около восьми месяцев назад, когда они встретились на соревнованиях.

Торенер Ребеки Эдуард Андрушкевич рассказал, что принятие ислама карьере спортсменки не помешает.

"Ребека давно говорила мне, что любит этого парня... Это её личная жизнь, но мы поговорили, и я сказал - если ты решишь принять эту веру, тебе придётся ещё многому научиться до того, - рассказал тренер. - Она ответила мне, что хорошо всё осознаёт", - прокомментировал он.