Ниживий и Вилкойтс вошли в тренерский штаб рижского "Динамо"

Рижская команда "Динамо" в настоящее время готовится в Пиньки к 13-му сезону КХЛ. В занятиях на льду Скудре ассистируют Ниживий и Вилкойтс, которые в следующем сезоне будут в тренерском штабе команды, выяснил портал TVNET.

Тренером по физической подготовке в клубе продолжит работать Райвис Миезанс.

В тренерском штабе также будет как минимум один специалист из России. Об этом сообщат позже.

Галерея: Тренировка "Динамо" в Пиньки

Вилкойтс вошёл в тренерский штаб ХК "Рига" в сезоне 2017/18 и спустя два сезона возглавил команду. Он работал также со сборной Латвии U-20. Ниживий в минувшем сезоне был помощником Вилкойтса в ХК "Рига".

Следующий сезон КХЛ планируют начать 2 сентября, однако это, судя по всему, маловероятно - в России всё ещё высокий уровень распространения Covid-19.