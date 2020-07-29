Чт, 30.07.2020
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В серьезной аварии под Огре пострадала беременная женщина и двое детей

ФОТО: Degpunktā

В среду, 29 июля, незадолго до девяти часов утра на шоссе Югла - Огре в Огрском крае произошла серьезная авария - внедорожник Honda CR-V столкнулся с погрузчиком Volvo. Водитель грузовика выезжал со второстепенной дороги со стороны лесопилки, и не уступил дорогу автомобилю Honda, который двигался по "главной".

Водитель рассказал, что причина аварии связана с человеческим фактором - он неправильно рассчитал скорость и расстояние, и надеялся завершить маневр раньше, сообщает Degpunktā.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

"Она ехала на высокой скорости. Потому что, когда выезжал на перекресток, она была еще далеко, и я рассчитал, что успею выехать. Но спустя секунду она уже врезалась в меня", - рассказал водитель грузовика.

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

Оказалось, что за рулем Honda находилась молодая беременная женщина. В результате столкновения она пострадала. Помощь медиков был необходима и пассажирам внедорожника - двум маленьким детям. Вся семья была госпитализирована. К счастью, полученные травмы жизни не угрожают. 

ФОТО: Кадр сюжета Degpunktā

Скорее всего, гораздо более мрачный сценарий не осуществился потому, что водитель и пассажиры были пристегнуты.

Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали местонахождение автомобилей и очистили проезжую часть для других участников дорожного движения.

Видео: Сюжет Degpunktā

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