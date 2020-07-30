Пациентка эстонской больницы с Covid-19: Мне сказали носить одну и ту же маску несколько недель

"Я была очень растеряна, когда прибыла в больницу, потому что уже тогда была информация, что речь идет об очень заразном заболевании, но было явно видно, что работники неверно используют защитные средства, маски и перчатки. Если честно, то я не удивлена, что была такая масса заражений. Я сама попала в больницу с той же маской, которую на меня надела бригада скорой помощи, в больнице мне сказали носить эту же маску еще несколько раз, если я должна буду посещать разные кабинеты, и в конце концов с этой же маской меня выписали из больницы", - описывает свое лечение в Западно-Таллиннской Центральной больнице Ану.

По ее словам, речь шла об обычной одноразовой маске. "Я не получила новую маску даже тогда, когда должна была идти на рентген легких", - рассказывает Оясе.

Тот факт, что пациентке с Covid-19 велели оставаться в больнице в одной и той же маске и передвигаться по больнице, заставил Наталью Выжелевскую, сотрудницу Департамента здоровья, которая проводила проверку в инфекционной больнице, покачать головой.

"Это непозволительно. Конечно, нельзя надевать несколько раз одноразовую маску. О таком в больнице нам не сообщали. В ходе проверки нам передали информацию, что пациентам выдается новая маска как при входе, так и в случае, если он идет на процедуру", - объясняет старший инспектор Департамента здравоохранения Наталья Выжелевская.

Вчера, 29 июля, Postimees написал, что в Западно-Таллиннской центральной больнице с 12 марта по 5 мая заразились коронавирусом 24 сотрудника, а с 24 марта по 1 мая - 24 находившихся в больнице пациента. Три умерших пациента с коронавирусом заразились им, находясь в больнице. В результате 13 мая Департамент здоровья Эстонии начал в больнице расследование и было выявлено много ошибок.

Например, средства индивидуальной защиты иногда не использовались или использовались неправильно, также были организационные ошибки в различных отделениях больницы. Кроме того, было установлено, что работники неоднократно использовали загрязненные респираторы в грязной зоне во время одной и той же смены, что медсестры выполняли процедуры без перчаток и что лица, обеспечивающие уход, не придерживались гигиены рук. Также было обнаружено, что когда пациента с инвалидной коляской доставили из ЕМО в триажное отделение, то же кресло было возвращено без очистки. Дезинфекция кресла состоялась только в ЕМО.

"Были нарушения, когда человек забывал надеть защитный костюм", комментирует Выжелевская. По ее словам, никого не привлекли к ответственности, производство окончено, поскольку больница свою вину признала.

У Ану Оясе также вызывает вопросы решение врачей поместить ее после отделения интенсивной терапии на восстановительное лечение в обычную палату, где лежал другой больной коронавирусом.

"Хотя прошло уже 14 дней с болезни, я все еще была слаба, у меня было воспаление легких, когда ко мне в палату поместили только что заболевшего человека. Я так удивилась, потому что тогда была информация, что у переболевших нет антител и они могут повторно заболеть", - описывает Оясе.

Представитель Западно-Таллиннской Центральной больницы не захотели давать интервью перед камерой, но прислали заявление, где подчеркивается, что больница состоит из разных зданий, и внутри инфекционной клиники ни один пациент не заразился. Также больница отметила, что средства защиты использовались настолько оптимально, насколько это было возможно, поскольку было неизвестно, насколько их хватит.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Эстонии Симмо Сааре, больница и департамент тесно сотрудничали и искали уязвимости, которые следует устранить. "Надеемся, что такого больше не повторится", - сказал Симмо Саар.