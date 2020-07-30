Произведения искусства на 18 млн долларов: российские олигархи обходят санкции США

Российские олигархи обошли санкции США, совершая подозрительные покупки произведений искусства на миллионы евро, сообщается в докладе Конгресса США, опубликованном в среду, 29 июля. Об этом сообщает портал "Медуза".
Российские олигархи, которые входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина, нашли возможность обойти санкции, введенные против них после аннексии Крыма в 2014 году. Они вкладывали миллионы долларов в покупку произведений искусства в США.
В докладе подчеркивается, что международный рынок искусства является идеальным местом для проведения подозрительных сделок, так как покупатели произведений искусства часто остаются анонимными.
Следователи отследили покупки произведений искусства на 18 миллионов долларов, которые совершали миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги в аукционных домах США, Великобритании и у частных владельцев. Среди них - картины Сальвадора Дали, Марка Шагала, Николая Рериха и другие.
В докладе сообщается, что с момента введения санкций олигархи смогли перевести через финансовую систему США 91 миллион долларов.
"Тревожно и совершенно неприемлемо, что правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма не работают, если кто-то покупает произведение искусства за миллион долларов", - сказал сенатор Том Карпер.
Продажи на мировом рынке искусства в прошлом году составили около 64 миллиардов долларов, при этом около половины сделок приходится на США, но эта область в Америке по-прежнему не регулируется.
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