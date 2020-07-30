Covid-19: четыре новых случая за сутки; госпитализированы два человека

За прошедшие сутки сделано 1704 теста на Covid-19, выявлены четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 197 035 тестов, выявлено 1228 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.
За последние сутки госпитализировано два пациента с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся пять человек с заболеванием средней тяжести.
Из стационаров всего выписаны 190 человек.
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