Адвокат Ефремова подтвердил, что актер не признает вину в ДТП

СМИ отмечают, что Пашаев не ответил однозначно на вопросы ведущей, о том будет ли защита отрицать, что Ефремов в момент аварии находился за рулем автомобиля.

"Я никогда такого не говорил, что Ефремов за рулем сидел-не сидел, я говорил - вину не признаем", - сказал он.

Пашаев пообещал, что все доказательство будут представлены в суде.

Как известно, на среду, 29 июля, Пресненским судом Москвы было назначено предварительное слушание по делу Михаила Ефремова. Накануне заседания защита актера направила ходатайство о переносе слушания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах, добавляет агентство.

Заседание было отложено из-за неявки адвокатов Ефремова. Его перенесли на 30 июля.

Напомним, 20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Также известно, что судьей по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначена Елена Абрамова, которая ранее вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.