ФОТО: Пресс-фото

Самочувствие, работоспособность и настроение напрямую зависит от качества сна. Но как добиться такого результата? Как просыпаться бодрым каждый день? Хороший, качественный, правильный матрас, вот ответ на все вопросы. Поговорим о пружинных матрасах.

Пружинные матрасы разделяют на две категории:

С зависимым пружинным блоком (типа "боннель").

С независимым пружинным блоком.

В матрасах с зависимым пружинным блоком все пружины соединены между собой.

Как правило, такая продукция имеет одинаковую жёсткость по всему периметру и является очень недолговечным, из-за быстрой деформации пружин. Пружинные матрасы этого типа достаточно дешёвые. Так же в подобных матрасах используется ортопедическая пена, для большей прочности, а износостойкость увеличит специальный чехол.

А вот пружинные матрасы с независимым блоком способствуют более комфортному сну, ведь в таком матрасе каждая пружина двигается независимо и не тревожит при этом соседнюю. Они хорошо поддерживают позвоночник и не создают эффект "волны".

Не стоит забывать, что пружинные матрасы это не только пружинный блок и чехол, но и наполнитель, от которого напрямую зависит качество и долгожительство вашего матраса. Лучшим из наполнителей является кокосовая плита или койра. Она достаточно упругая и эластичная, плотная и дышащая. Латекс-является ещё одним фаворитом, отличается небывалой мягкостью. Обязательно обратите внимание, на наполнитель выбранного вами товара.