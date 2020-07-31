Самочувствие, работоспособность и настроение напрямую зависит от качества сна. Но как добиться такого результата? Как просыпаться бодрым каждый день? Хороший, качественный, правильный матрас, вот ответ на все вопросы. Поговорим о пружинных матрасах.
Пружинные матрасы разделяют на две категории:
- С зависимым пружинным блоком (типа "боннель").
- С независимым пружинным блоком.
В матрасах с зависимым пружинным блоком все пружины соединены между собой.
Как правило, такая продукция имеет одинаковую жёсткость по всему периметру и является очень недолговечным, из-за быстрой деформации пружин. Пружинные матрасы этого типа достаточно дешёвые. Так же в подобных матрасах используется ортопедическая пена, для большей прочности, а износостойкость увеличит специальный чехол.
А вот пружинные матрасы с независимым блоком способствуют более комфортному сну, ведь в таком матрасе каждая пружина двигается независимо и не тревожит при этом соседнюю. Они хорошо поддерживают позвоночник и не создают эффект "волны".
Не стоит забывать, что пружинные матрасы это не только пружинный блок и чехол, но и наполнитель, от которого напрямую зависит качество и долгожительство вашего матраса. Лучшим из наполнителей является кокосовая плита или койра. Она достаточно упругая и эластичная, плотная и дышащая. Латекс-является ещё одним фаворитом, отличается небывалой мягкостью. Обязательно обратите внимание, на наполнитель выбранного вами товара.
Купить пружинные матрасы не проблематично. Тем более, что их ценовая политика очень приятна, несмотря на свою популярность и комфортность в использовании они недорогие, что делает их идеальным решением для сна. Покупайте продукцию Askona с доставкой по Риге и всей Латвии.