Видео ⟩ Ребенок - он и в Африке ребенок! Слоненок устал идти и "закатил истерику"

По всей видимости, детеныш устал идти и решил настоять на передышке в свойственной детям манере, которая хорошо знакома многим мамам.

Как известно, слоны способны преодолевают сотни километров в поисках еды и воды. Однако для малышей такие путешествия могут быть утомительными, а потому "детские истерики" от усталости - вовсе не редкость. Только так стадо остановится на привал, ведь у слонов очень сильны семейные узы и они никогда не бросят малыша одного.

К слову, слоны не только самые крупные сухопутные млекопитающие на планете, но и самые чувствительные - спектр их эмоций очень близок к человеческому.

Как видно на кадрах, повалявшись какое-то время, слоненок немного успокоился, после чего взрослые решили его слегка поторопить, нежно подталкивая хоботами, и семейство продолжило прерванный путь.

"Мамы и папы... вы не одиноки. Даже слонята устраивают истерики. Ха!" - примерно так звучит в переводе подпись к этому видео:

По словам Дафни Шелдрик, основавшей в свое время вместе с мужем один из крупнейших в мире заповедников для диких слонов, "слонята часто демонстрируют поведение, типичное для человеческих детенышей".

У них тоже случаются вспышки необоснованной ярости или грусти, во время которых они катаются по земле, размахивая ножками, как многие дети.

При этом взрослые особи проявляют удивительное терпение и любовь к малышам.