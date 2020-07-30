В Литве за сутки выявлено 19 новых случаев Covid-19, в Эстонии - девять

Эстония

Два новых случая зафиксированы в Нарве, один из инфицированных был в близком контакте с лицом, у которого ранее был диагностирован вирус, история другого заражения устанавливается. В Тарту два новых случая имеют отношение к ранее установленному очагу, к которому добавились еще три случая, всего в очаге сейчас 11 зараженных.

Число зараженных может вырасти, поскольку установлены более 50 близких контактов заболевшего, часть людей из этих контактов уже заболели.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась трем пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2062.

Сейчас коронавирусом больны 330 человек, 1639 человек выздоровели. От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 92 завозных случая.

За сутки проверено 4335 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 515 797.