Дикий роман Тайсона и Наоми Кэмпбелл: секс в туалете, измены и избиение

Наоми Кэмпбелл и Майк Тайсон встречались недолго, но оба считают этот роман одним из самых страстных в их жизни.

Наоми начала работать в модельном бизнесе в 1985 году. Ей было 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложке главного модного журнала – Vogue.

В этом же свою сенсационную карьеру начал Майк Тайсон. Своими успехами на ринге он привлек внимание юной модели. Наоми Кэмпбелл не пропускала ни одного поединка Тайсона.

Впервые они встретились в Нью-йорке на вечеринке известного хип-хоп продюсера Расселла Симонса. Майку Тайсону на тот момент был 21 год, Наоми – 17. В то время Майк уже был одним из самых популярных людей в мире, став самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе.

Искра между Кэмпбелл и Тайсона вспыхнула с первой встречи: парочку, занимающуюся сексом, заметили прямо в туалете на вечеринке.

Роман между звездами быстро привлек внимание СМИ, которые в подробностях описывали все совместные появления Тайсона и Кэмпбелл на публике. В своей автобиографии Тайсон упомянул отношения с Наоми:

"У нее было потрясающее тело, и она ничего не боялась".

Пара рассталась после скандала, во время которого Тайсон избил.

Их отношения были обречены на провал из-за неоднократных измен Тайсона. У него были многочисленные случайные связи не только с моделями или актрисами, но и с проститутками.

Их отношения закончились там же, где и начались – на очередной вечеринке.

Случайным образомна этой вечеринке оказался 77-летний профессор и ученый Эй-Джей Айер, который услышал, как известный боксер избивает модель и не побоялся заступиться за девушку.

"Ты знаешь, кто я, черт тебя побери? Я чемпион мира в тяжелом весе – Майк Тайсон!" – прокричал тогда боксер.

"А я Эй-Джей Айер – ученый и профессор из Уайкхэма. Мы оба добились больших высот в своей области. Я предлагаю поговорить об этом, как разумные люди", – спорил Айер.

После этой ссоры отношения звезд закончились.

Тайсон недолго оставался в одиночестве: спустя год он женился на своей первой жене – актрисе Робин Гивенс. Как вспоминал Майк в книге, Кэмпбелл это событие привело в бешенство.

За несколько месяцев модель переняла агрессивное поведение у Тайсона. Впоследствии она агрессивно себя вела по отношению к горничным, сотрудникам аэропортов и даже собственному водителю.