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При приеме медикаментов могут возникнуть различные вопросы и недопонимание. Например, как отмечает клинический фармацевт BENU Aptieka Любовь Блажевич, актуальным является вопрос о прерывании курса антибиотиков или же о дублировании медикаментов.

На что обращать внимание и куда обращаться, если появились вопросы о правильном приеме медикаментов? Кто поможет объяснить взаимодействие и совместимость лекарств? Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с приемом медикаментов, BENU Aptieka ввела бесплатные телефонные консультации клинических фармацевтов, чтобы каждый мог обратиться за советом, не выходя из дома.

Любовь Блажевич — одна из клинических фармацевтов BENU Aptieka, которая консультирует пациентов по телефону. Она накопила свой опыт, отработав в аптеке восемь лет, пять из которых — на должности фармацевта. Фармацевт говорит, что мотивация для ежедневной работы возникает тогда, когда что-то получается: успешно решенные вопросы, связанные со здоровьем клиентов, те моменты, когда человек понимает и принимает предоставленную фармацевтом информацию, его благодарность за помощь.

ФОТО: Пресс-фото

Антибиотики нужно принимать ответственно

Ответственный прием антибиотиков – одна из наболевших проблем современной медицины во всем мире, признает фармацевт. Не секрет, что антибиотики нужно принимать курсами, именно столько дней, сколько назначил врач, и с определенным интервалом. Обычно состояние пациента улучшается еще до окончания курса, в результате у него возникает соблазн прекратить лечение. Но это может привести, во-первых, к ситуации, когда инфекция остается до конца не вылеченной, и, во-вторых, к выработке резистентности к антибиотикам, которые в следующий раз не подействуют. Кроме того, даже пройдя полный курс терапии до конца, важно не начинать лечение антибактериальными веществами этой же группой раньше, чем через три месяца, подчеркивает фармацевт.

Не переусердствовать с обезболивающими медикаментами

Еще одна проблема сегодня – это прием обезболивающих, противовоспалительных и жаропонижающих медикаментов. Очень важно не превышать частоту, длительность приема и максимальную дозу, указанную в инструкции! Во время приема обезболивающих или противовоспалительных препаратов рекомендуется принимать также медикамент, понижающий кислотность, чтобы предохранить слизистую желудка от атрофии и образования язвы желудка.

Еще один важный аспект при приеме обезболивающих/противовоспалительных медикаментов – это двойное лечение, когда пациент принимает два или несколько препаратов, содержащих одно и то же активное вещество или вещества из одной группы медикаментов. Классический пример – принимаемый при простуде парацетамол, который встречается и в порошках от простуды, и в таблетках, и отдельно. Если заниматься самолечением и применять сразу несколько таких препаратов, можно нечаянно превысить допустимую дозу и перегрузить печень. Поэтому не нужно стесняться обращения за советом к фармацевту!

Меры предосторожности при приеме лекарственных трав

Принимая растительные лекарственные препараты, рекомендуется также проконсультироваться с клиническим фармацевтом. Бытует ошибочное мнение, будто растительные препараты безвредны, так как они натуральные, однако это не всегда так. Некоторые растения (например, зверобой, грейпфрут) могут взаимодействовать с медикаментами, ослабляя или усиливая их эффект, а это может быть опасно для здоровья или даже жизни человека. Препараты и чай, приготовленные из некоторых растений, не рекомендуют беременным.

Звонок фармацевту

Если вдруг возникают эти или любые другие вопросы, связанные с выбором и приемом медикаментов, Л. Блажевич рекомендует воспользоваться телефонными консультациями клинических фармацевтов BENU Aptieka, которые предоставляются бесплатно. Это особенно рекомендуется в следующих случаях :

пациентам с хроническими заболеваниями – гипертонией, сахарным диабетом, астмой и другими;

пациентам, которые одновременно принимают несколько медикаментов и пищевых добавок (о возможном взаимодействии с другими медикаментами);

если есть вопросы и неясности относительно правильного режима приема лекарства (когда и как его принимать);

если имеются подозрения относительно побочных явлений, например, при смене медикаментов в пределах референсных рамок;

при начале приема нового лекарства;

в острых случаях, когда необходима консультация специалиста о медикаменте (его приеме, хранении, безопасности, доступности и т. д.).

Мы призываем каждого, у кого возникли эти и другие подобные вопросы, звонить опытным фармацевтам BENU Aptieka по телефону 62603478. Консультация предоставляется бесплатно в рабочие дни с 9:00 до 17:00.