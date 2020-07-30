В Германии обнаружен злостный вор обуви. Спойлер: у него хвост и лапы!

На юго-западе Берлина у жителей района Целендорфа стала пропадать обувь. Оказалось, что в местности объявился необычный воришка. Об этом пишет издание "Медуза".
Начала жители не понимали, что происходит. Из сада пропадали сандалии, туфли, тапочки и ботинки.После того, как у местного жителя Кристиана Мейера украли беговые кроссовки, он решил написать об этом в соцсетях. Мужчина удивился, когда узнал, что это произошло не только с ним. Никто не понимал целей вора.
Однажды во время прогулки Мейер увидел лису, которая несла в пасти синие шлепанцы. Он сфотографировал рыжего вора и проследовал за животным вплоть до самого логова.
Оказывается, лиса приносила в укромное место всю украденную обувь. Мужчина насчитал около сотни тапочек, кроссовок и всевозможных ботинок. Правда, свои кроссовки он так и не нашел. Но трое его соседей нашли свою пропажу!
Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa— Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020
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