В Германии обнаружен злостный вор обуви. Спойлер: у него хвост и лапы!

Начала жители не понимали, что происходит. Из сада пропадали сандалии, туфли, тапочки и ботинки.После того, как у местного жителя Кристиана Мейера украли беговые кроссовки, он решил написать об этом в соцсетях. Мужчина удивился, когда узнал, что это произошло не только с ним. Никто не понимал целей вора.