Чт, 30.07.2020
Чтобы быть как Хабиб, ты пройдёшь все круги ада. Но это не сегодня и не завтра. Но если ты пришёл сюда с целью быть как Хабиб, то будь готов к ужасам. Тренер Манвел Исаджанян

В Германии обнаружен злостный вор обуви. Спойлер: у него хвост и лапы!

Лиса

ФОТО: pixabay.com

На юго-западе Берлина у жителей района Целендорфа стала пропадать обувь. Оказалось, что в местности объявился необычный воришка. Об этом пишет издание "Медуза". 

Начала жители не понимали, что происходит. Из сада пропадали сандалии, туфли, тапочки и ботинки.После того, как у местного жителя Кристиана Мейера украли беговые кроссовки, он решил написать об этом в соцсетях. Мужчина удивился, когда узнал, что это произошло не только с ним. Никто не понимал целей вора.

Однажды во время прогулки Мейер увидел лису, которая несла в пасти синие шлепанцы. Он сфотографировал рыжего вора и проследовал за животным вплоть до самого логова.

Оказывается, лиса приносила в укромное место всю украденную обувь. Мужчина насчитал около сотни тапочек, кроссовок и всевозможных ботинок. Правда, свои кроссовки он так и не нашел. Но трое его соседей нашли свою пропажу!

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ