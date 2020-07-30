Под Даугавпилсом спасатели обнаружили на дереве собаку. Она - не кот, слезла сама

Сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы частенько приходится не только бороться с огнем и помогать людям, но и заниматься спасением животных - снимать с деревьев забравшихся туда котов или, например, вытаскивать упавших в яму или люк лошадей. Но но этот ситуация сложилось очень необычная - в четверг, 30 июля, в Даугавпилсском крае спасатели обнаружили на верхушке дерева собаку!