Под Даугавпилсом спасатели обнаружили на дереве собаку. Она - не кот, слезла сама

Сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы частенько приходится не только бороться с огнем и помогать людям, но и заниматься спасением животных - снимать с деревьев забравшихся туда котов или, например, вытаскивать упавших в яму или люк лошадей. Но но этот ситуация сложилось очень необычная - в четверг, 30 июля, в Даугавпилсском крае спасатели обнаружили на верхушке дерева собаку!
Впрочем, спасать животное им не пришлось - услышав звук подъезжающей автоцистерны, собака сама слезла с дерева.
Пожарно-спасательная служба призывает жителей перед тем, как вызывать спасателей, убедиться, действительно ли животное находится в беспомощном состоянии и ему необходима помощь!
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