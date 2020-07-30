Чт, 30.07.2020
Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Под Даугавпилсом спасатели обнаружили на дереве собаку. Она - не кот, слезла сама

ФОТО: VUGD

Сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы частенько приходится не только бороться с огнем и помогать людям, но и заниматься спасением животных - снимать с деревьев забравшихся туда котов или, например, вытаскивать упавших в яму или люк лошадей. Но но этот ситуация сложилось очень необычная - в четверг, 30 июля, в Даугавпилсском крае спасатели обнаружили на верхушке дерева собаку!

Впрочем, спасать животное им не пришлось - услышав звук подъезжающей автоцистерны, собака сама слезла с дерева.

Пожарно-спасательная служба призывает жителей перед тем, как вызывать спасателей, убедиться, действительно ли животное находится в беспомощном состоянии и ему необходима помощь!

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ