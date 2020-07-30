Кремль: У Москвы нет информации о противозаконных действиях задержанных в Беларуси россиян

"Мы видим официальные сообщения представителей Минска, что жители России вовлечены в планы дестабилизации ситуации на территории Беларуси", - указал Песков.

Все утверждения о соучастии России в протестах в Беларуси он назвал клеветой.

Говорить об этом в срочном порядке Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас не планируют, добавил он.

Песков также указал, что в России частные военные компании незаконны и он об их существовании ничего не слышал.

Высказываясь о сообщениях Беларуси, что задержаны более 30 наемников российской ЧВК "Вагнер", Песков сказал: "И что такое ЧВК "Вагнер"? В России де-юре такого понятия "частная военная компания" нет".

На вопрос, существуют ли в России такие компании де-факто, представитель Путина ответил: "У меня нет никакой информации о каких-либо военных компаний. Мне об этом ничего неизвестно".

Москва "ждет информацию о ситуации с гражданами России", - заявил Песков. "У нашего посла в этой связи есть контакты. Диалог уже ведется".

Ранее госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных накануне 32 россиян и одного гражданина Беларуси возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

Он подтвердил информацию государственного информагентства БелТА о том, что всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной частной военной компании, целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы "А" КГБ Белоруссии в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных. Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в самопровозглашенной ДНР.