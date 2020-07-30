Чт, 30.07.2020
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В Добеле на пешеходном переходе сбит ребенок

Пешеходный переход

ФОТО: Pixabay

В среду в Добеле на пешеходном переходе был сбит ребенок, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Шмидре.

Согласно предварительной информации, в среду в Добеле, на ул.Терветес, водитель автомашины марки Mazda 3 не уступил на пешеходном переходе дорогу ребенку, сбив его.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение, а полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Начат уголовный процесс.

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