В Москве американскому студенту дали девять лет тюрьмы за сопротивление полиции

28-летний Рид, ранее служивший в морское пехоте, был признан виновным в применении насилия по отношению к представителям правозащитных учреждений.

Согласно обвинению, 16 августа 2019 года полиция получила вызов на шумное выяснение отношений между мужчиной и двумя женщинами.

Полицейские пытались успокоить мужчину, однако он выразил агрессию и сопротивление. Его силой усадили в служебный автомобиль и отвезли в участок, однако во время поездки он напал на водителя, порвал его форму, ударил его напарника и создал аварийную ситуацию на дороге.

Рид в суде сообщил, что своей вины не признает, а произошедшее не помнит, так как был пьян.