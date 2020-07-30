Клуб НХЛ запретил приходить на матчи с перьями на голове - их могут носить только уважаемые вожди

Решение было принято после консультаций с представителями индейских организаций. Клуб подчеркнул, что головные уборы из перьев имеют священное значение в культуре индейцев, и носить их могли только люди, заслужившие уважение в племени.

#Blackhawks fans will no longer be allowed to wear Native American headdresses at team events and the United Center. https://t.co/sd3P8rfgtO — Second City Hockey (@2ndCityHockey) July 29, 2020

"Чикаго Блэкхоукс" был основан в 1926 году, и со дня основания его логотипом является изображение индейца с головным убором из перьев.

Команда была названа в честь дивизии "Блэкхоук", где раньше служил первый владелец клуба. Название дивизии же произошло от имени вождя индейского племени сауков Чёрного Ястреба.

Отметим, что ранее об отказе от своего названия объявил клуб Национальной футбольной лиги "Вашингтон Редскинс" - по мнению клуба, многие считают такое название оскорбительным.