Чт, 30.07.2020
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В местах для купания в Кекаве, возможно, размножаются сине-зеленые водоросли

Весло лодки и сине-зеленые водоросли

ФОТО: Всемирный фонд природы/LETA

Проверяя зоны отдыха у воды, специалисты самоуправления Кекавского края визуально констатировали в Даугаве - у мест отдыха в Зиедонисе и Даугмале - ярко-зеленые водоросли, напоминающие вредные для здоровья человека сине-зеленые водоросли, свидетельствует информация на сайте самоуправления.

Чтобы определить вид обнаруженных водорослей и качество воды, образцы воды были отправлены в лабораторию, однако самоуправление уже сейчас не советует купаться в воде, где массово размножились водоросли.

Самоуправление советует жителям перед купанием оценивать качество воды, обращая внимание на ее цвет, поскольку во время "цветения" сине-зеленых водорослей на воде появляется сине-зелено-серая пленка.

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