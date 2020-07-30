Ведущий в мире производитель легкосплавных дисков переносит производство в Латвию

Как портал TVNET узнал на предприятии, там планируется создать специализированное литейное производство из магниевого сплава, а также научно-исследовательскую лабораторию инновационных сплавов и материалов, инвестировав более 500 000 евро и создав минимум 15 рабочих мест.

"Мы решили развивать свой бизнес в Межгарциемсе по нескольким причинам - он находится близко к Риге, имеется построенная индустриальная зона с новой инфраструктурой и там приятная атмосфера, так как Межгарциемс находится на природе. Нам очень важно, что работники чувствовали себя хорошо в месте, где им придется работать", - указала член правления SMW Group Элеонора Поле.

Член правления SMW Элеонора Поле ФОТО: Пресс-фото

Рабочую силу компания планирует привлечь из ближайшей округи - Вецмилгрависа, Риги, Адажи и Царникавы.

Предприятие SMW уже более 20 лет производит крупногабаритные изделия из легких сплавов - магния, алюминия, титана и т.д. Главным его продуктом экспорта являются самые легкие в мире литые диски для авто и мотоиндустрии, они поставляются для "Формулы-1", команд MotoGP, а также различным производителям суперкаров и электрокаров в Европе и США.

Отметим, что базирующаяся в Латвии компания SMW Wheels ранее производила свой товар в России.