2020 год может обозначить окончание эры нефти

Опрошенные агентством Reuters эксперты указывают, что этот год из-за вызванного Covid-19 кризиса может привести к новому повороту в сфере энергетики, в частности - обозначить конец эры нефти.

Одна из главных причин, почему роль нефти продолжит снижаться, - это прирост числа электромобилей и постепенный переход на возобновляемые источники энергии.

В связи с этим представители нефтяной сферы вынуждены пересмотреть долгосрочные прогнозы в связи со спросом на нефтепродукты.

"Все главные игроки нефтяного рынка допускают и понимают, что спрос уже никогда больше не достигнет прошлых объемов", - заявил агентству источник, связанных с ОПЕК.

Впрочем, согласно прогнозам, потребление нефти еще достигнет своего максимума, после чего продолжит снижаться. Так, например, в 2019 году мир потреблял 99,7 миллионов баррелей нефти в сутки. ОПЕК прогнозирует, что в этом году показатель может достичь 101 миллиона баррелей в сутки, однако из-за кризиса он снизился до 91 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз на 2030 год снизился со 118 до 108 миллионов баррелей в день.

Доля нефти в мировом энергетическом секторе в течение последнего десятилетия значительно снизилась - в 1994 году нефть составляла 40% энергетического сектора, а в прошлом году этот показатель составил всего 33%.

Цены на нефть по-прежнему значительно ниже, чем необходимо большей части стран - производителей нефти, чтобы создать сбалансированный бюджет.

С августа страны ОПЕК+ постепенно начнут увеличивать добычу нефти, которая была ограничена из-за кризиса в начале года.