Готовящаяся к выходу на латвийский рынок сеть Lidl снова развязала в Финляндии ценовую войну

Немецкая дисконтная сеть Lidl планирует в ближайшее время снизить в Финляндии цены на сотни товаров, чтобы укрепить свой статус самого дешевого поставщика товаров для покупательской корзины, пишет Rus.Postimees со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.
По заявлению Lidl, имидж компании как самого дешевого продуктового магазина Финляндии в последние годы размылся.
Лидер на рынка продуктов питания S Grupp начал дисконтную кампанию пять лет назад, в результате чего лидерство Lidl как самого дешевого поставщика продуктов питания в Финляндии рухнуло.
"Низкие цены являются частью ДНК Lidl, и поэтому мы решили на постоянной основе снизить цены на сотни продуктов. Именно так мы подтверждаем обещание, данное нашим клиентам 18 лет назад", - сказал коммерческий директор Lidl Микко Форсстрём в пресс-релизе.
Lidl вышел на финский рынок 18 лет назад и сразу же начал ценовую войну на этом рынке. Уже в начале этого столетия торговая сеть обещала, то предложит покупателям самую дешевую покупательскую корзину на рынке.
Предстоящее снижение цен будет постепенным. Первые скидки вступили в силу сегодня и будут действовать в ближайшие недели. Осенью будут снижены цены на 300 товаров, а в общей сложности планируется снизить цены на 2500 товаров, что означает, что цены на каждый девятый товар станут дешевле.
Снижение распространяется на все товарные группы, от молочных и мясных продуктов до круп, кофе, готовых блюд и кондитерских изделий, а также шоколада. Уценены будут как собственные продукты Lidl, так и произведенные в Финляндии или закупленные за рубежом товары.
Lidl также готовится выйти на латвийский рынок - магазины строятся по всей Риге. Дата их открытия пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в эксплуатацию сданы уже десять магазинов Lidl в Риге.
Lidl представлен в 32 странах и в данный момент работает в 29 странах, обладая 10 800 магазинами и 160 логистическими центрами, предоставляя работу 287 000 сотрудников.
Lidl Latvija зарегистрирована в феврале 2018 года. В данный момент предприятие фокусируется на строительстве логистического центра в Риге и развитии сети магазинов в Латвии.
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