Готовящаяся к выходу на латвийский рынок сеть Lidl снова развязала в Финляндии ценовую войну

По заявлению Lidl, имидж компании как самого дешевого продуктового магазина Финляндии в последние годы размылся.

Лидер на рынка продуктов питания S Grupp начал дисконтную кампанию пять лет назад, в результате чего лидерство Lidl как самого дешевого поставщика продуктов питания в Финляндии рухнуло.

"Низкие цены являются частью ДНК Lidl, и поэтому мы решили на постоянной основе снизить цены на сотни продуктов. Именно так мы подтверждаем обещание, данное нашим клиентам 18 лет назад", - сказал коммерческий директор Lidl Микко Форсстрём в пресс-релизе.

Lidl вышел на финский рынок 18 лет назад и сразу же начал ценовую войну на этом рынке. Уже в начале этого столетия торговая сеть обещала, то предложит покупателям самую дешевую покупательскую корзину на рынке.

Предстоящее снижение цен будет постепенным. Первые скидки вступили в силу сегодня и будут действовать в ближайшие недели. Осенью будут снижены цены на 300 товаров, а в общей сложности планируется снизить цены на 2500 товаров, что означает, что цены на каждый девятый товар станут дешевле.

Снижение распространяется на все товарные группы, от молочных и мясных продуктов до круп, кофе, готовых блюд и кондитерских изделий, а также шоколада. Уценены будут как собственные продукты Lidl, так и произведенные в Финляндии или закупленные за рубежом товары.

Lidl также готовится выйти на латвийский рынок - магазины строятся по всей Риге. Дата их открытия пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в эксплуатацию сданы уже десять магазинов Lidl в Риге.

Lidl представлен в 32 странах и в данный момент работает в 29 странах, обладая 10 800 магазинами и 160 логистическими центрами, предоставляя работу 287 000 сотрудников. Lidl Latvija зарегистрирована в феврале 2018 года. В данный момент предприятие фокусируется на строительстве логистического центра в Риге и развитии сети магазинов в Латвии.