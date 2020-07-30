Фото ⟩ Коронавирус в США опередил самые мрачные прогнозы

США уже несколько месяцев являются государством, затронутым коронавирусом сильнее всего в мире. В стране уже зарегистрировано более 4,4 миллионов случаев заражения.

В апреле главный инфектолог США Энтони Фаучи выразил надежду, что число случаев смертей не превысит 60 000, пишет The New York Times. В мае, когда число жертв выросло, президент США Дональд Трамп выступил с прогнозом, что болезнь может унести от 75 000 до 100 000 жизней.

Вспышка коронавируса в США первой кульминации достигла в середине апреля, когда национальные показатели очень сильно испортила тяжелая вспышка в Нью-Йорке.

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

В конце весны в США увеличилось число случаев заражения, а в последующие недели коронавирус особенно быстро распространялся в южных и западных штатах США, где слишком быстро были отменены требования социального дистанцирования.

Особенно тяжело пострадала Флорида, которая в среду сообщила о рекордном числе смертей от Covid-19 за последние 24 часа - 216, таким образом, общее число жертв в штате превысило 6300.

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

Разработанные ранее учеными модели прогнозировали разные сценарии развития ситуации. Модель Institute for Health Metrics and Evaluation, которая регулярно дополняется, сейчас прогнозирует, что до ноября число жертв Covid-19 в США может составить неполные 220 000.

Фаучи еще в апреле указал, что точность моделей зависит от того, насколько хорошо исследователи могут прогнозировать поведение человека и другие факторы.

"Модели действенны настолько, насколько действенны имеющиеся в ее основе допущения. Видя реальные даты, модель можно настроить", - пояснил он.

Эпидемиолог Йельского университета Вирджиния Пицер указала: "Модели подходят для рассмотрения различных сценариев, однако они не предусмотрены для того, чтобы создать долгосрочные прогнозы. Они могут прогнозировать, что происходит в краткосрочном порядке - в течение следующей пары недель. Однако в долгосрочном порядке слишком много может измениться".

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