Подробности погони мужчины с топором за девочкой в Пурвциемсе: угрожал убить, но его отпустили

Июльским вечером, примерно в 21:00, когда на улице еще было светло, 11-летняя девочка шла из местного магазина домой - в многоквартирный дом на улице Джохара Дудаева в Пурвциемсе, когда недалеко от дома ее напугал мужчина, находившийся на улице с топором в руках.

"Девочка шла на подземную стоянку дома, так как ей нужно было дойти до машины и взять какие-то вещи, мама дала ей пульт от ворот. Приближаясь к дому, она заметила, что за ней следует мужчина", - рассказал сосед семьи Сергей.

"Он кричал, был агрессивен, и топор в руках. Девочка не поняла, почему он так себя ведет. Когда же она увидела, что мужчина направляется в ее сторону, стала уже заранее открывать ворота. Как только они немного приоткрылись, она пролезла и забежала на стоянку", - рассказал Сергей.

Тревожные события запечатлела камера видеонаблюдения, размещенная на подземной автостоянке.

На кадрах видно, что перепуганный ребенок забегает на стоянку. За девочкой по пятам следует мужчина с топором в руке. Видно, что ребенок в страхе убегает в дальний конец стоянки, где, присев за машиной, через окно наблюдает за неадекватным человеком, который ходит с топором туда-сюда возле ворот, вглядываясь вдаль в поисках девочки.

"Она наблюдала за ним через окно автомобилв и ждала, что он будет делать. Ей было страшно! Он держал топор, кричал на русском языке: "Я тебя найду, я тебя убью!". Так он ходил и кричал", - продолжил Сергей.

"В какой-то момент ворота начали закрываться, и он подсунул топор, чтобы они открылись. Но ворота опять стали закрываться. Он нажал кнопку на стене, открыл двери и ушел. Ворота отвлекли его внимание. Хорошо, что сработал пульт и девочка смогла спрятаться на стоянке. Если бы что-то не сработало, могло бы произойти нечто ужасное. Местная жительница, возвращавшаяся в это время домой, увидела, как со стоянки выходит мужчина с топором на плече и идет в направлении другого дома", - добавил Сергей.

На камерах видеонаблюдения видно, что после того, как мужчина ушел, девочка еще какое-то время смотрит в направлении ворот.

Сергей сказал, что на стоянке есть вход в подъезд, но девочка еще минут десять не шла в лифт, так как ей было страшно. Позже на стоянку заехал сосед, тогда ребенок осмелел и пошел домой.

Дома девочка рассказала о пережитом родителям, которые вызвали полицию. Позднее, узнав о преследовании ребенка от матери девочки, старший по дому Сергей подготовил видеозаписи, которые передал Госполиции".