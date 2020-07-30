Подробности погони мужчины с топором за девочкой в Пурвциемсе: угрожал убить, но его отпустили

Недавно RUS TVNET сообщал о том, что в Пурвциемсе мужчина с топором гнался за девочкой. Теперь же стали известны подробности происшествия. Мать 11-летней девочки рассказала передаче Bez Tabu, что ее дочь травмирована. В свою очередь, жители района боятся за свою безопасность и безопасность своих детей.
Июльским вечером, примерно в 21:00, когда на улице еще было светло, 11-летняя девочка шла из местного магазина домой - в многоквартирный дом на улице Джохара Дудаева в Пурвциемсе, когда недалеко от дома ее напугал мужчина, находившийся на улице с топором в руках.
"Девочка шла на подземную стоянку дома, так как ей нужно было дойти до машины и взять какие-то вещи, мама дала ей пульт от ворот. Приближаясь к дому, она заметила, что за ней следует мужчина", - рассказал сосед семьи Сергей.
"Он кричал, был агрессивен, и топор в руках. Девочка не поняла, почему он так себя ведет. Когда же она увидела, что мужчина направляется в ее сторону, стала уже заранее открывать ворота. Как только они немного приоткрылись, она пролезла и забежала на стоянку", - рассказал Сергей.
Тревожные события запечатлела камера видеонаблюдения, размещенная на подземной автостоянке.
На кадрах видно, что перепуганный ребенок забегает на стоянку. За девочкой по пятам следует мужчина с топором в руке. Видно, что ребенок в страхе убегает в дальний конец стоянки, где, присев за машиной, через окно наблюдает за неадекватным человеком, который ходит с топором туда-сюда возле ворот, вглядываясь вдаль в поисках девочки.
"Она наблюдала за ним через окно автомобилв и ждала, что он будет делать. Ей было страшно! Он держал топор, кричал на русском языке: "Я тебя найду, я тебя убью!". Так он ходил и кричал", - продолжил Сергей.
"В какой-то момент ворота начали закрываться, и он подсунул топор, чтобы они открылись. Но ворота опять стали закрываться. Он нажал кнопку на стене, открыл двери и ушел. Ворота отвлекли его внимание. Хорошо, что сработал пульт и девочка смогла спрятаться на стоянке. Если бы что-то не сработало, могло бы произойти нечто ужасное. Местная жительница, возвращавшаяся в это время домой, увидела, как со стоянки выходит мужчина с топором на плече и идет в направлении другого дома", - добавил Сергей.
На камерах видеонаблюдения видно, что после того, как мужчина ушел, девочка еще какое-то время смотрит в направлении ворот.
Сергей сказал, что на стоянке есть вход в подъезд, но девочка еще минут десять не шла в лифт, так как ей было страшно. Позже на стоянку заехал сосед, тогда ребенок осмелел и пошел домой.
Дома девочка рассказала о пережитом родителям, которые вызвали полицию. Позднее, узнав о преследовании ребенка от матери девочки, старший по дому Сергей подготовил видеозаписи, которые передал Госполиции".
"У нее был шок, последующие дни она боялась выйти на улицу одна. Каких два дня боялась. Боялась всех мужчин. Она ходила в полицию опознавать мужчину. Инспектор сказал, что он пойман, ведется следствие", - рассказала мама перепуганной девочки.
Стражи порядка рассказали Bez Tabu, что запечатленный камерами видеонаблюдения мужчина опознан, начат уголовный процесс по факту угроз совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения, за что предусмотрено лишение свободы на срок до трех месяцев, или принудительные работы, или денежный штраф.
В полиции также сообщили, что мужчина освобожден, но ему нужно соблюдать ряд условий.
"Человеку ночью нужно находиться дома, после 22 часов запрещено посещать места, где торгуют алкогольными напитками, кроме того, раз в неделю ему нужно отмечаться в полицейском участке," - рассказал заместитель начальника криминальной полиции рижского участка Тейка Михаил Врублевскис.
На вопрос, может ли гарантировать такая свобода, что мужчина будет вести себя спокойно и не причинит кому-нибудь вреда, Врублевскис ответил, что "это, конечно, никто гарантировать не может, но ранее лицо попадало в поле зрения полиции только в связи с административными нарушениями за употребление алкоголя".
Местные жители указывают, что мужчина с камер видеонаблюдения живет в соседней многоэтажке.
По неофициальной информации, в тот вечер, когда он погнался с топором за девочкой, он находился в состоянии алкогольного опьянения и его прогулка по двору с топором была связана с ссорой с сожительницей. Он не смог объяснить, почему выбрал в качестве объекта преследования незнакомого ребенка.
Местные жители встревожены по поводу собственной безопасности и безопасности своих детей и считают, что нужно проверить психическое здоровье мужчины.
"Конечно, его [ребенка] очень тревожит, что его могут приговорить к очень маленькому наказанию. Она спрашивала: что будет, когда он выйдет? И что делать? Я успокаиваю дочь, что он, скорее всего, ее не помнит, но дочь говорит - если я его увижу, я снова испугаюсь. Она боится! Конечно, это травма", - рассказала мать девочки.
Смотрите сюжет на латышском языке:
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!