У пилота "Формулы-1" Серхио Переса обнаружили коронавирус

Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес не сможет выступить на Гран-при Великобритании в ближайший уик-энд, сообщает пресс-служба "Формулы-1". У мексиканского гонщика обнаружили коронавирус.
Результат теста пилота был положительным. Перес стал первым пилотом "Формулы-1", заразившимся Covid-19.
"Перес самоизолировался. Желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время "Рейсинг Пойнт" объявит состав пилотов", - говорится в Twitter "Формулы-1".
Wishing you the speediest of recoveries, @SChecoPerez #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/mQ5iUkVYij— Formula 1 (@F1) July 30, 2020
Позже в "Рейсинг Пойнт" рассказали о самочувствии Переса. Их слова цитирует "Чемпионат":
"Серхио хорошо себя чувствует и настроен позитивно. Но Серхио продолжит придерживаться правил самоизоляции в соответствии с принятыми требованиями. Безопасность всех членов команды остается нашим приоритетом. Вся команда желает Серхио выздоровления и с нетерпением ждёт, когда он вернётся за руль. Планируем выставить две машины в воскресенье. Обсудим дальнейшие шаги перед Гран-при Великобритании".
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