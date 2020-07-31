У пилота "Формулы-1" Серхио Переса обнаружили коронавирус

"Серхио хорошо себя чувствует и настроен позитивно. Но Серхио продолжит придерживаться правил самоизоляции в соответствии с принятыми требованиями. Безопасность всех членов команды остается нашим приоритетом. Вся команда желает Серхио выздоровления и с нетерпением ждёт, когда он вернётся за руль. Планируем выставить две машины в воскресенье. Обсудим дальнейшие шаги перед Гран-при Великобритании".