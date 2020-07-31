Пт, 31.07.2020
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У пилота "Формулы-1" Серхио Переса обнаружили коронавирус

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес не сможет выступить на Гран-при Великобритании в ближайший уик-энд, сообщает пресс-служба "Формулы-1". У мексиканского гонщика обнаружили коронавирус. 

Результат теста пилота был положительным. Перес стал первым пилотом "Формулы-1", заразившимся Covid-19.

"Перес самоизолировался. Желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время "Рейсинг Пойнт" объявит состав пилотов", - говорится в Twitter "Формулы-1". 

Позже в "Рейсинг Пойнт" рассказали о самочувствии Переса. Их слова цитирует "Чемпионат":

"Серхио хорошо себя чувствует и настроен позитивно. Но Серхио продолжит придерживаться правил самоизоляции в соответствии с принятыми требованиями. Безопасность всех членов команды остается нашим приоритетом. Вся команда желает Серхио выздоровления и с нетерпением ждёт, когда он вернётся за руль. Планируем выставить две машины в воскресенье. Обсудим дальнейшие шаги перед Гран-при Великобритании".

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