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Одна из самых распространенных ошибок в уходе за кожей – выбор косметических средств, не соответствующих ее типу и состоянию, и, соответственно, неправильный уход, как подчеркивает консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко. Нас часто привлекает название или дизайн упаковки какого-нибудь косметического средства, но необходимо учитывать, что выбирать средства по уходу за кожей нужно такие, какие подходят именно вашей коже и ее типу! Кроме того, тем же самым принципом необходимо руководствоваться и при выборе средств по уходу за волосами.

Как сделать правильный выбор?

Консультант по красоте подчеркивает, что часто проблемы с кожей и волосами возникают оттого, что мы выбираем и пользуемся косметическими средствами, не подходящими типу и состоянию нашей кожи. Неправильно выбранные средства не только не принесут желаемого результата, но и способны негативно повлиять на состояние и внешний вид кожи.

Поэтому нужно начать с определения типа и состояния кожи. Как это сделать? Точнее всего это поможет определить специалист, используя соответствующее оборудование. Быстро и просто такую проверку можно пройти на месте в BENU Aptieka, предварительно записавшись на удобное для вас время и в удобное место на домашней странице аптеки.

Во время проверки консультант по красоте определит уровень влажности кожи, сальность U-зоны, сальность Т-зоны и эластичность кожи. Эти показатели позволят точно определить тип и состояние вашей кожи, а также подобрать подходящие ей средства по уходу.

Уход за волосами и кожей головы

Также, заботясь о здоровье волос и кожи головы, важно учитывать их индивидуальные особенности. В этом вам помогут предлагаемые BENU Aptieka проверки состояния кожи головы и волос. В рамках проверки с помощью специальной аппаратуры определяются состояние структуры волос, состояние кожи головы, а также с помощью специалиста выясняются сущность и причины проблем с волосами. На основании результатов проверки специалисты посоветуют вам наиболее подходящие средства по уходу и косметику.

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Шпаргалка по типам кожи

Различают пять основных типов кожи: жирная, комбинированная, нормальная, чувствительная и сухая. Для каждой из них предназначены подходящий уход и рекомендуемые средства. Когда вы определите тип своей кожи, выбрать подходящие косметические средства будет намного проще!

Жирная кожа

В уходе за кожей этого типа особенно важно очищение и удаление излишков кожного сала. Здесь придут на помощь предназначенные для жирной кожи смываемые гели для умывания, мыло или пенка, которыми нужно пользоваться два раза в день. В то же время нельзя перестараться, поскольку слишком интенсивное подсушивание жирной кожи может иметь обратный эффект – кожа может стать более жирной либо обезвоженной и чувствительной. Но в то же время кожа жирного типа более эластична и медленнее стареет. В свою очередь, выбор подходящих средств и правильный уход могут принести очень хорошие результаты!

Нормальная кожа

Может показаться, что для нормальной кожи подходит почти любое средство ухода, но это не так! Нормальная кожа тоже нуждается в соответствующем уходе, нельзя забывать и об очищении, увлажнении и защите. Кроме того, если выбирать не подходящие нормальной коже средства по уходу, она может стать жирнее или появится сухость.

Комбинированная кожа

Смешанная или комбинированная кожа сочетает в себе признаки жирной и нормальной либо сухой кожи. Поэтому для ухода за кожей этого типа нужно выбирать средства, соответствующие каждой зоне – в Т-зоне наносить средства для жирной кожи, а в остальных зонах – соответствующие им средства.

Чувствительная кожа

Кожа чувствительного типа склонна к раздражению, быстро краснеет и реагирует на различные сильнодействующие средства по уходу за кожей. Поэтому для ухода за кожей этого типа важно выбирать более бережные средства, которые не вызывают раздражения и аллергии, не содержат ароматизаторы и другие раздражающие вещества.

Сухая кожа

Кожа сухого типа тоже отличается повышенной чувствительностью и раздражительностью. Помимо этого, она быстрее стареет, поэтому особенно важно ее правильно увлажнять и использовать питательные средства по уходу. В свою очередь, для умывания подойдут бережные кремообразные средства.

Консультант по красоте подчеркивает: часто у нас складывается неверное представление о типе и состоянии нашей кожи, в результате чего мы долгое время используем неподходящую косметику, которая усиливает или создает проблемы.

Заботьтесь о своей коже и волосах правильно!