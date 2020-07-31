Пт, 31.07.2020
Очень надеюсь, что у Европы будет общая стратегия и не будет так, что каждое государство будет действовать отдельно, но в случае необходимости мы примем решение и раньше. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • В минувшие сутки умер пожилой человек, заразившийся Covid-19 от побывавшего за границей родственника

В минувшие сутки умер пожилой человек, заразившийся Covid-19 от побывавшего за границей родственника

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки сделано 1473 теста на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания. Один человек (в возрастной группе старше 90 лет) умер. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Сообщается, что умерший пожилой человек заразился коронавирусом от побывавшего за границей родственника.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 198 508 тестов, выявлен 1231 инфицированный. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерли - 32.

За последние сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся четыре человека с заболеванием средней тяжести.

Из стационаров всего выписан 191 человек.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ