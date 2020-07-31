В минувшие сутки умер пожилой человек, заразившийся Covid-19 от побывавшего за границей родственника

За прошедшие сутки сделано 1473 теста на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания. Один человек (в возрастной группе старше 90 лет) умер. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Сообщается, что умерший пожилой человек заразился коронавирусом от побывавшего за границей родственника.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 198 508 тестов, выявлен 1231 инфицированный. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерли - 32.
За последние сутки не было новых госпитализаций пациентов с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся четыре человека с заболеванием средней тяжести.
Из стационаров всего выписан 191 человек.
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