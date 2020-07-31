Пт, 31.07.2020
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В серьезном ДТП в Крыму погибли восемь человек

ФОТО: Mash/Telegram

Микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик. Погибли восемь человек, четверо пострадали, сообщает Interfax со ссылкой на МВД РФ в пятницу, 31 июля.

"В Белогорском районе на автодороге Таврида в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и допустил столкновение со впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

По информации источника, водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха, в результате чего уснул за рулем.

Микроавтобус ехал в сторону Симферополя, авария произошла на прямом участке дороги.

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