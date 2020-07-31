В серьезном ДТП в Крыму погибли восемь человек

"В Белогорском районе на автодороге Таврида в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и допустил столкновение со впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.