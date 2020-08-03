Эксперимент ⟩ Из Пурвциемса в центр на велосипеде, мопеде и самокате - что выгоднее?

RUS TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Карету мне, карету! Или "где у него кнопка". Как жители латвийской столицы осваивают новые технологии перемещения в пространстве.
- Последний троллейбус, по улицам мчи! Каким будет город будущего без троллейбусов и трамваев? Экспертная оценка.
Видео: Общественный транспорт в балтийских республиках
Еще лет 10-15 назад школьную задачку "как добраться из пункта А в пункт Б" жители балтийских городов решали для себя очень просто, по старинке: идешь на остановку – ждешь там автобуса – платишь кондуктору – едешь. Сегодня за транспортную логистику отвечает гаджет. А дальше – каждый выбирает по себе.
Транспортная революция
Каждое утро Дмитрий решает один и тот же транспортный вопрос. Ему от дома до работы всего три километра. Расстояние, которое дает возможность выбора. Можно – пешком, можно на собственном авто, или на такси, или на общественном транспорте, в конце концов. Или еще вариант – электросамокат.
"Транспорт электрический - это как бы будущее, я так считаю. Вещь хорошая, в пробках не стоим, быстро, четко, настроение улучшается", - говорит житель Риги Дмитрий.
Самокат – родом из детства – теперь вполне взрослый аппарат. Дмитрий долго приглядывался и выбрал себе настоящий болид в мире самокатов: способный разгоняться до 60 километров в час.
Явные преимущества перед автомобилем – он маленький, юркий, недорогой в обслуживании, не требует мест на парковке, при случае его можно сложить в сумку и таскать с собой. Почти машина в кармане.
Еще недавно электросамокат был экзотикой, но за последние три-четыре года Риге случился настоящий самокатный бум. Нынче – это модный гаджет для всех возрастов. Особо популярен среди подростков. Причем покупать его не обязательно. Можно просто взять на прокат. Эдгар и Алексей на арендованных электросамокатах обычно возвращаются домой с ночной смены.
"Быстро, удобно, сравнительно дешево. Можно насладиться природой. Сейчас они на каждом углу", - рижане Эдгар и Алексей.
И это правда – электросамокаты теперь на каждом углу. На рынке шеринга, то есть краткосрочной аренды, идет жесткая конкуренция.
Латвийская IT-компания Atom Mobility – один из игроков на этом рынке. Она разрабатывает программы шеринга для самых разных видов транспорта.
Модель должна быть универсальна для всех городов мира. А тестируют свою платформы латвийские айтишники дома – в Риге, на собственном парке электросамокатов.
"Рынок микромобильности растет, развивается, растет 30-40 процентов в год. Наша команда стала делать платформы для шеринга, мы предлагаем платформы. Мы видели глобальный спрос – первые самокаты шеринга появились в штатах и так было – спрос превышал наши возможности в несколько раз", - рассказывает председатель правления ATOM Mobility Артур Брунин.
Особенность шеринг-бизнеса в его пунктуальности – вся техника должна быть в исправном состоянии, а любую поломку надо устранить в кратчайший период.
Каждый вечер дежурные машины собирают свои самокаты по всему по городу и отвозят на обслуживание к механику Игорю. Работы у того невпроворот. Время от времени рижане проверяют самокаты на прочность.
"Колеса, подкрыльники, народ любит трекеры скручивать… Бывает, что на заборе висит, на крыше…плюс просто закинут в Даугаву самокат… есть кого просто машины переехала и поехала дальше", - делится механик Игорь.
По шкале эволюции: от электрического самоката до электромопеда – ровно один шаг. Но Риге на этот шаг понадобилось три года.
Первые скутеры для массового пользования появились здесь только весной 2020. Это новый сервис от латвийской компании Skok Sharing.
"Мы поняли, что такой услуги в Латвии нет и она нужна. Это удобно, дешево и экологично. Рига нагружена транспортом, на мопеде можно быстро и удобно доехать до места назначения", - рассказывает представитель Skok Sharing Байба Упениеце.
Скутер, в отличии от самоката, транспорт для взрослых – от 18 и старше. При регистрации обязательно наличие водительских прав. Пока бизнес компании Skok Sharing выглядит как большой эксперимент: к скутерам на прокат народ только присматривается.
Рижанин Мартиньш отреагировал на мопед больше из любопытства – решил погонять на нем в свой выходной.
"С друзьями договорились встретиться в городе. Пока что все нравится. Все просто, на телефоне все объяснили, как все делать", - говорит Мартиньш.
Скутеры и самокаты, а еще и каршеринг (краткосрочная аренда автомобилей) – это все элементы того, что сегодня можно обозначить как "Транспортная революция 21 века". Личная машина теперь выглядит как анахронизм.
А начиналась революция тихо, без фанфар, с того момента, когда голландцы, еще в середине 60-х прошлого века, придумали байкшеринг – прокат велосипедов. Именно велосипеды стали двигателем городского прогресса.
До Латвии западная мода на байкшеринг докатилась к концу 80-х, еще в СССР. Тогда же в республике появилась и первая велодорожка, соединившая Ригу и город-курорт Юрмалу. Электрички – самый народный вид общественного транспорта – в туристический сезон попросту не справлялись с перевозкой пассажиров. А велосипед выглядел как вполне доступная альтернатива.
Но по-настоящему велосипедным городом Рига стала уже в 21 веке, когда местные власти внесли велодорожки в план развития латвийской столицы и начали, соответственно, перестраивать улицы. Однако процесс этот, признают чиновники, движется с трудом – бюрократии много, а денег мало.
"Сейчас мы ищем более дешевые и простые варианты – это временные велодорожки. По уму надо делать так – когда меняется дорожное покрытие, нужно изменить организацию движения.
Сменили покрытие и посредством маркировки, дорожных знаков мы делаем улицу более удобной для велосипедистов. Надо поднимать перекрестки, что автоматически сократит скорость автомобилей до 30 километров в час. Так улица будет удобной для всех", - говорит представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманта.
Все познается в сравнении. Рижанин Андрей много лет жил и работал в Стокгольме. Велосипед стал его основным средством передвижения – настолько удобно был продуман город. Не изменил он своей скандинавской привычке и в Риге, когда вернулся домой. Андрей по-прежнему гоняет на работу на велике. Но каждый раз это испытание и экстрим. Рижские велодорожки местами переходят в проезжую часть, местами – в пешеходные тротуары.
"За свою дочку я бы переживал, если бы она одна поехала в город на велосипеде. Я не считаю, что надо копировать какую-то страну. Рига – это Рига, у нее свой план, другие города по своему плану построены. Надо искать что-то свое.
Мы начинаем с нуля, ну может быть выше. У нас есть тротуары, кто посмелей, тот по дороге, если честно, я даже не знаю с чего начинать", - говорит Андрей.
И тем не менее, Рига – все равно город велосипедов, настолько они здесь популярны. И транспортная революция в Латвии началась именно с байкшеринга, который в августе 2013-го рискнула запустить международная компания Sixt. Но спустя 7 лет мировой концерн по прокату автомобилей отказался от рижских велосипедов. Бизнес выкупил Марцис Блумбергс – теперь он глава латвийского отделения платформы Nextbike.
"Я думаю, что у моего бизнеса есть будущее. Аренда велосипедов это своего рода социальное предпринимательство. Люди здоровее, на дорогах меньше машин.
Я получил грант от самоуправления Риги: городу понравилась идея, я считаю, что эта сфера имеет перспективы на существование именно при поддержке города, который должен быть заинтересован в том, чтобы разгрузить улицы", - рассказывает владелец Nextbike в Латвии Марцис Блумбергс.
Марцис Блумбергс не стал изобретать велосипед. В его бизнесе, чтоб не проиграть конкурентам, главное быстрее крутить педали. Особенно сейчас – когда по велодорожкам Риги уже гоняют электросамокаты и скутеры. Рядовой потребитель в растерянности: сегодня предложение явно превышает спрос. Революция свершилась прямо на наших глазах. Осталось только выяснить опытным путем, какой вид транспорта выгоднее.
Эксперимент Марии Кобызевой - аренда велосипеда, мопеда и самоката для поездки из Пурвциемса
Я сейчас нахожусь в Пурвциемсе. Одном из самых густонаселенных спальных районов Риги. Большое количество жителей каждое утро едут отсюда на работу или по каким-то делам в центр.
Я решила провести эксперимент – взять в аренду велосипед, мопед и самокат.
- Первым начну с велосипеда – для этого мне нужен мобильный телефон, в котором уже скачано приложение. Все работает очень просто. Нужно поднести телефон, сканировать код, и все готово.
Чтобы ехать на велосипеде – права не нужны. Это и хорошо, и плохо. Часто пешеходы жалуются, что велосипедисты попросту не знают правил. Дорожная полиция обещает что-то придумать.
По правилам, если есть велодорожка, ехать надо по ней. Если нет – тогда по тротуару, но осторожно. Можно и по проезжей части, если уверен в себе.
Кстати, в Риге общая протяженность велодорожек – порядка 70 километров. Это не много. Так что велосипедист время от времени все равно вынужден соскакивать на трассу.
Итог: поездка по данному маршруту на велосипеде заняла 16 минут. Прокат обошелся в один евро 29 центов.
- Продолжаю свой эксперимент сейчас поеду на мопеде. По тому же маршруту. Если честно, я очень боюсь. Никогда этого не делала.
Нужно скачать приложение, сфотографировать свои права. Вот, включаешь кнопку старт, открывается багажник. Можно взять каску. Кстати, что очень важно - я человек достаточно брезгливый, и не хочу надевать каску-шлем общего пользования. Тут вот есть такие одноразовые шапочки. Без телефона он не поедет, у водителя должен быть телефон.
Тех, кто не умеет водить мопед, но очень хочет – могут научить. Просто нужно заранее записаться на урок вождения.
Я ехала сравнительно медленно – по причине неопытности. Время в пути – 14 минут. Потратила 2 евро 60 центов, вдвое больше, чем на велосипеде.
Мопед, как и велосипед можно оставить просто в городе. Если вы выберете неправильное место для парковки, приложение начнет возмущаться и не позволит завершить поездку. В моем случае место парковки оказалось разрешенным.
- И я снова в Пурвциемсе. Сейчас я поеду не на мопеде или велосипеде, а на электросамокате. Взять его в аренду просто – сосканировал код и поехали.
Кнопка старт и стоп, в приложении написано, что два раза нужно оттолкнуться и можно ехать.
Перед началом эксперимента я искала правила для самоката, спрашивала у знакомых: "Можно ли ехать на нем по проезжей части, нужен ли шлем?". Но никто ничего не знает. Мы обратились в Министерство сообщения. Выяснилось, что никаких правил для электросамокатов в Латвии нет. Бери и катись.
Прокатные самокаты развивают скорость до 25 км в час. И это проблема для пешеходов. В движении таким снарядом вполне можно нанести серьезную травму. Причем виновник ДТП – водитель самоката – по нынешним законам не виновен, нет пока просто никаких законов. Власти обещают срочно исправить ситуацию. Пока вся надежда на аккуратность самокатчиков.
Итог: 15 минут и два двадцать пять евро.
Вывод: в цене выиграл велосипед. В удобстве – электротехника. Все остальное – индивидуально. В этом новом мире человек должен решить для себя всю ту же старую проблему – проблему выбора.
Чем наш мир отличается от того, который был еще вчера? Скоростью! Человечество научилось передвигаться с невероятной скоростью как виртуально, так и физически.
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