Эксперимент ⟩ Из Пурвциемса в центр на велосипеде, мопеде и самокате - что выгоднее?

"Колеса, подкрыльники, народ любит трекеры скручивать… Бывает, что на заборе висит, на крыше…плюс просто закинут в Даугаву самокат… есть кого просто машины переехала и поехала дальше", - делится механик Игорь.

По шкале эволюции: от электрического самоката до электромопеда – ровно один шаг. Но Риге на этот шаг понадобилось три года.

Первые скутеры для массового пользования появились здесь только весной 2020. Это новый сервис от латвийской компании Skok Sharing.

"Мы поняли, что такой услуги в Латвии нет и она нужна. Это удобно, дешево и экологично. Рига нагружена транспортом, на мопеде можно быстро и удобно доехать до места назначения", - рассказывает представитель Skok Sharing Байба Упениеце.

Скутер, в отличии от самоката, транспорт для взрослых – от 18 и старше. При регистрации обязательно наличие водительских прав. Пока бизнес компании Skok Sharing выглядит как большой эксперимент: к скутерам на прокат народ только присматривается.

Рижанин Мартиньш отреагировал на мопед больше из любопытства – решил погонять на нем в свой выходной.

"С друзьями договорились встретиться в городе. Пока что все нравится. Все просто, на телефоне все объяснили, как все делать", - говорит Мартиньш.

Скутеры и самокаты, а еще и каршеринг (краткосрочная аренда автомобилей) – это все элементы того, что сегодня можно обозначить как "Транспортная революция 21 века". Личная машина теперь выглядит как анахронизм.

А начиналась революция тихо, без фанфар, с того момента, когда голландцы, еще в середине 60-х прошлого века, придумали байкшеринг – прокат велосипедов. Именно велосипеды стали двигателем городского прогресса.

До Латвии западная мода на байкшеринг докатилась к концу 80-х, еще в СССР. Тогда же в республике появилась и первая велодорожка, соединившая Ригу и город-курорт Юрмалу. Электрички – самый народный вид общественного транспорта – в туристический сезон попросту не справлялись с перевозкой пассажиров. А велосипед выглядел как вполне доступная альтернатива.

Но по-настоящему велосипедным городом Рига стала уже в 21 веке, когда местные власти внесли велодорожки в план развития латвийской столицы и начали, соответственно, перестраивать улицы. Однако процесс этот, признают чиновники, движется с трудом – бюрократии много, а денег мало.

"Сейчас мы ищем более дешевые и простые варианты – это временные велодорожки. По уму надо делать так – когда меняется дорожное покрытие, нужно изменить организацию движения.

Сменили покрытие и посредством маркировки, дорожных знаков мы делаем улицу более удобной для велосипедистов. Надо поднимать перекрестки, что автоматически сократит скорость автомобилей до 30 километров в час. Так улица будет удобной для всех", - говорит представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманта.