Пт, 31.07.2020
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В Даугавгривской крепости сегодня начинается фестиваль Komēta

"Komēta"

ФОТО: Annemarija Gulbe

С 31 июля по 2 августа в Даугавгривской крепости вот уже пятый год будет проходить фестиваль Komēta.

В этом году программа фестиваля будет проходить на трех сценах: Saules siena, Rīta zvaigzne и Higgs Boson.

Также и в этом году организаторы мероприятия пригласят заинтересованных практиковать свободу посредством музыки, танцев, лекций, семинаров, выступлений и бесед.

Как объяснили организаторы две из трех сцен два из трех этапов получили свое название от исторических обозначений Даугавгривской крепости

Сцену Saules siena будет посвящена живой музыке, а на Rīta zvaigzne выступят артисты органической электронной музыки, а также пройдут лекции и мастер-классы.

На третьей сцене Higgs Boson, в основном будут представлены диджейские сеты электронной музыки. На фестивале также пройдет ​​выставка фотографий Айи Поляковой, выставка скульптур Томаса Валмиеры, и будет возможность принять участие в уроке от Линды Крумини.

На фестивале выступят: Afrodelic, Ahto Külvet, Agnieszka Bulacik, Alisa & Selfish with Kurdeko, Alisher, Amorālā psihoze, Andi Otto, Annija Sprīvule un Anete Biteniece, Charch и Atkārtotās izmantošanas brālība.

С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля. 

Галерея: Заключительный день фестиваля

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