В Даугавгривской крепости сегодня начинается фестиваль Komēta

С 31 июля по 2 августа в Даугавгривской крепости вот уже пятый год будет проходить фестиваль Komēta.
В этом году программа фестиваля будет проходить на трех сценах: Saules siena, Rīta zvaigzne и Higgs Boson.
Также и в этом году организаторы мероприятия пригласят заинтересованных практиковать свободу посредством музыки, танцев, лекций, семинаров, выступлений и бесед.
Как объяснили организаторы две из трех сцен два из трех этапов получили свое название от исторических обозначений Даугавгривской крепости
Сцену Saules siena будет посвящена живой музыке, а на Rīta zvaigzne выступят артисты органической электронной музыки, а также пройдут лекции и мастер-классы.
На третьей сцене Higgs Boson, в основном будут представлены диджейские сеты электронной музыки. На фестивале также пройдет выставка фотографий Айи Поляковой, выставка скульптур Томаса Валмиеры, и будет возможность принять участие в уроке от Линды Крумини.
На фестивале выступят: Afrodelic, Ahto Külvet, Agnieszka Bulacik, Alisa & Selfish with Kurdeko, Alisher, Amorālā psihoze, Andi Otto, Annija Sprīvule un Anete Biteniece, Charch и Atkārtotās izmantošanas brālība.
С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Галерея: Заключительный день фестиваля
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