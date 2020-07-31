"Это был риторический вопрос". Трамп отказался от своего предложения перенести выборы

Он пояснил, что ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.

"Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я не хочу ждать три месяца и узнать, что все бюллетени пропали", - сказал Трамп.

Днем в четверг, 30 июля, Трамп в Twitter предложил отложить ожидаемые в ноябре выборы президента США под предлогом возможного мошенничества.

"При общем голосовании по в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Может отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?", - написал он.

Позже в предвыборном штабе действующего президента сообщили, что его пост в Twitter о намерении перенести дату выборов главы государства был риторическим.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.