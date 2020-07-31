Covid-19 у соседей: Литва обогнала Эстонию, в Нарве продолжают заболевать посетители вечеринки

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число достигло 2075. Сейчас коронавирусом больны 338 человек, 1644 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. С 1 июня в Литве было зарегистрировано 94 завозных случая болезни.

Общее число проведенных в стране с начала пандемии тестов составляет 519 929, общее число заражений - 2075.

Из-за распространения коронавируса с субботы в Литве ужесточаются требования безопасности в магазинах, учреждениях общественного питания, общественном транспорте, а также при осуществлении полетов, предоставлении других услуг.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализирован 721 первичный тест на Covid-19, констатировано 13 новых случаев заражения коронавирусом.

В Тарту четыре новых случая заражения имеют отношение к выявленному 18 июля очагу заболевания в связи с вечеринкой в ночном клубе Vabank. В настоящее время из-за вечеринки в клубе Vabank новым коронавирусом заразились 15 человек, и это число может вырасти.

Новых летальных исходов в течение суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

С начала эпидемии в Эстонии сделано более 119 000 первичных тестов на Covid-19, 2064 из них дали положительный результат.

При этом правительство Эстонии решило с субботы отменить ограничения на количество посетителей в казино, залах игровых автоматов, ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых, также отменяются ограничения на количество участников образовательной деятельности по интересам на свежем воздухе, занятий спортом и тренировок под открытым небом, при организации спортивных и пропагандирующих подвижный образ жизни мероприятий.