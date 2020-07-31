"Должна быть где-то здесь". Как в Эстонии искали украинку, которой предписан карантин

Вчера, 30 июля, Департамент здоровья и полиция Эстонии провели в Вильяндимаа совместный рейд, чтобы проверить, соблюдают ли прибывшие в прошлый вторник с Украины в Эстонию иностранные рабочие карантин и в порядке ли их документы.

В деревне волости Мульги не могли найти украинку, которая должна была находиться на карантине, а предназначенный для иностранных рабочих дом был пуст.

О происходящем дальше Rus.Postimees рассказывает следующее:

Полиция звонит предпринимателю. Через какое-то время он появляется и начинает сам ее искать.

"Инна, Инна!" - кричит он. Инны нигде нет.

После проверки полицейские дезинфицируют руки ФОТО: Elmo Riig

Хозяин звонит по нескольким номерам. Никто не отвечает. Когда полицейский пытается расспросить предпринимателя о деревенской жизни, следует такой ответ, что представитель правоохранительных органов считает нужным уточнить, что он просто спросил и не имел в виду ничего плохого.

Разговаривать с журналистами работодатель отказывается. Он уходит, Инны все нет. Неподалеку появляется пожилая женщина, полицейский обращается к ней, но та отвечает, что полуслепая и ничего не видит и не знает.

Галерея: Поиск украинки, которая нарушила карантин

Время идет, а стражи порядка все ждут. Погода неустойчивая - то дождь, то солнце. Наконец, появляется та, которую так долго ждали. Инна рассказывает полицейским, что ходила в лес за грибами. Но домой она вернулась с букетом иван-чая.

Второй работодатель

Владелец хутора Копра в волости Мульги Рейо Пукс более расположен к журналистам. Когда полицейские и сотрудники Департамента здоровья на двух машинах доезжают до места, его дом пуст.

Рейо Пукс. ФОТО: Elmo Riig

Шесть принятых на работу украинцев живут в отдельном здании, где, по словам хозяина, они и будут оставаться до конца карантина.

"Очень правильно, что вы нас проверяете, - говорит Рейо Пукс. - Эти две недели карантина - не наказание для нас. Потом можно будет приступить к работе. На самом деле нам нужны восемь человек, но сейчас прилетели шестеро. Они здоровы, но, согласно требованиям, соблюдают карантин. Когда две недели пройдут, каждый из них на всякий случай сдаст еще один анализ на коронавирус".

Полицейские общаются с украинцами в масках и резиновых перчатках. Потом дезинфицируют руки.

Полицейские проверяют документы украинцев ФОТО: Elmo Riig

"Как ваше здоровье?" - спрашивают они по-русски.

"Нормально!" - отвечают украинцы.

И на первом хуторе украинка Инна не жаловалась на здоровье. Спросила лишь, всегда ли тут так дождливо. Полицейский ответил, что обычно в июле в Эстонии довольно жарко.

Итог

Меэлис Лилль ФОТО: Elmo Riig

Старший участковый Вильяндиского полицейского участка Меэлис Лилль рассказал после рейда, что в общей сложности в Вильяндимаа было посещено пять мест и проверены 16 человек.

"Все, кто должен был находиться на карантине, там и были. Нарушений не выявлено. У нас нет доказательств, что какой-нибудь обязанный соблюдать карантин украинец встречался с кем-то еще. Если человек болен коронавирусом, ему, конечно, нельзя покидать свой дом", - отметил Лилль.

По его словам, предположительно здоровый, но находящийся на карантине человек может покидать свой дом при условии, что он не будет посещать общественные места, например, магазины, и встречаться с третьими лицами.

Марий Микк. ФОТО: Elmo Riig

Старший инспектор Департамента здоровья Марий Микк заявила, что в случае одного человека осталось неясным, ходил он один дышать свежим воздухом или все-таки нарушил режим самоизоляции и встретился с кем-то.

Старший инспектор подчеркнула, что на карантине предположительно здоровый человек не должен все время сидеть в своей комнате, он может выйти на улицу, но так, чтобы не общаться с другими людьми.