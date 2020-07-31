Последний раз такое было в 2013 году. В Латвии существенно снизилась цена на электроэнергию

Представители регулятора отметили, что цена на электроэнергию в июле была самой низкой с 2013 года, когда была открыта биржа Nord Pool.

Аналогичная ситуация, по данным КРОУ, наблюдается в соседних странах.

В Литве биржевая цена на электроэнергию в июле снизилась до 31,7 евро за МВт-ч, а в Эстонии - до 30,1 евро за МВт-ч. По сравнению с июлем прошлого года, в июле этого года цена для потребителей электроэнергии в Латвии и Литве снизилась примерно на 35% , а для потребителей электроэнергии в Эстонии - на 38%.

В то же время КРОУ отметила, что средняя цена электроэнергии для домохозяйств, согласно последним данным, в первом квартале этого года достигла 56,25 евро за МВт-ч.

Средняя цена для домохозяйств значительно выше, чем биржевая цена, поскольку большинство домохозяйств (приблизительно 55,2%) заключили с торговцами электроэнергией договоры с фиксированной ценой или покупают электроэнергию по цене универсальной услуги (33%).

В контрактах, предусматривающих переменную цену на электроэнергию, она меняется в соответствии с изменениями цены на бирже.

Выбирая переменную цену на электроэнергию, клиент должен быть готов принять риски колебания цен, вызванные событиями на рынке, однако, это дает возможность сэкономить в тех случаях, когда биржевая цена падает или меняется структура потребления, например, за счет потребления большего количества электроэнергии в ночное время и в выходные дни, когда цена на электроэнергию на бирже обычно ниже.

В случае заключения контракта с фиксированной ценой, она остается неизменной на определенный период, что обеспечивает предсказуемые затраты на электроэнергию.