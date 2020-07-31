Фото и видео ⟩ Какое чудо: милейший пес дружит с бабочками. Они прямо живут на нем!

Новошотландский ретривер Майло живет со своей хозяйкой в доме с цветущим садом в Калифорнии. Женщина занимается разведением красивейших бабочек данаида монарх, с которыми у пса сложились удивительно теплые отношения, пишет "Медуза" со ссылкой на boredpanda.com.
Сейчас Майло два года, он вырос в окружении множества бабочек и давно с ними подружился.
Ни для кого не секрет, что собаки часто ловят и даже съедают мух, бабочек, пчел и других насекомых. Но только не Майло! Он слишком воспитанный и дружелюбный пес. Его хозяйка Дженнифер Беннетт делится в соцсетях фотографиями и видео, на которых Майло запечатлен с бабочками.
Они совершенно не боятся пса и спокойно сидят у него на носу или на венке из цветов, который женщина сплела специально для него.
По словам Дженнифер, Майло приходит от этого в полный восторг.
Не верите? Смотрите фото и видео - это невероятно мило и красиво!
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