Фото и видео ⟩ Вы видели это чудо?! Пес дружит с бабочками. Они прямо живут на нем!

Сейчас Майло два года, он вырос в окружении множества бабочек и давно с ними подружился.

Ни для кого не секрет, что собаки часто ловят и даже съедают мух, бабочек, пчел и других насекомых. Но только не Майло! Он слишком воспитанный и дружелюбный пес. Его хозяйка Дженнифер Беннетт делится в соцсетях фотографиями и видео, на которых Майло запечатлен с бабочками.