"Мы видим, к чему приводят ночные клубы". Глава ВОЗ возложил вину за вспышки Covid-19 на молодежь

"Согласно свидетельствам, всплески заболевания Covid-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии", - сказал он.

По словам Гебрейесуса, молодые люди должны принимать те же меры предосторожности, что и все остальные.

"Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим", - подчеркнул генеральный директор организации.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что у молодежи заболевание обычно протекает в более мягкой форме, однако в ВОЗ знают и обратные случаи, когда болезнь у молодых людей протекает тяжело или заканчивается летальным исходом.

Не стоит сбрасывать со счетов и возможность передачи вируса от молодого человека более пожилому и имеющему сопутствующие заболевания.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать физическое дистанцирование, а также избегать многолюдных помещений, включая ночные клубы.

"Мы видим, что именно ночные клубы приводят к распространению заболевания", - отметила ван Керкхове.

С началом эпидемии коронавируса предполагалось, что он опасен в основном для пожилых людей, однако практика показала, что жертвами вируса могут стать и молодые люди и даже дети, у которых обнаруживают мультисистемный воспалительный синдром, являющийся одним из побочных эффектов заражения коронавирусом.