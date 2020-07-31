"Мы видим, к чему приводят ночные клубы". Глава ВОЗ возложил вину за вспышки Covid-19 на молодежь

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом Covid-19 в ряде стран мира вызван беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходимые меры защиты. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, его слова опубликованы на сайте организации.
"Согласно свидетельствам, всплески заболевания Covid-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии", - сказал он.
По словам Гебрейесуса, молодые люди должны принимать те же меры предосторожности, что и все остальные.
"Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим", - подчеркнул генеральный директор организации.
Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что у молодежи заболевание обычно протекает в более мягкой форме, однако в ВОЗ знают и обратные случаи, когда болезнь у молодых людей протекает тяжело или заканчивается летальным исходом.
Не стоит сбрасывать со счетов и возможность передачи вируса от молодого человека более пожилому и имеющему сопутствующие заболевания.
Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать физическое дистанцирование, а также избегать многолюдных помещений, включая ночные клубы.
"Мы видим, что именно ночные клубы приводят к распространению заболевания", - отметила ван Керкхове.
С началом эпидемии коронавируса предполагалось, что он опасен в основном для пожилых людей, однако практика показала, что жертвами вируса могут стать и молодые люди и даже дети, у которых обнаруживают мультисистемный воспалительный синдром, являющийся одним из побочных эффектов заражения коронавирусом.
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