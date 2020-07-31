Турнир сборных Латвии и Эстонии по теннису: 11 матчей, "почти ничья" и эмоции Остапенко

Турнир начался со встречи 1333-й ракетки мира Карлиса Озолиньша и 738-й ракетки мира Владимира Иванова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3. Во втором матче среды Анастасия Севастова (43-я ракетка мира) со счетом 1:6, 2:6 уступила первой ракетке Эстонии Анете Контавейт (22).

Галерея: Merks Cup, день первый

В третьем матче, который был парным, Эрнест Гулбис и Озолиньш со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграли Иванова и Йиргена Зопа.

В четвёртом матче, состоявшемся после торжественной церемонии открытия, первая ракетка Латвии Алёна Остапенко (41) уступила со счётом 3:6, 4:6 Кайе Канепи (99).

Игра у Алёны не всегда шла ровно, кроме того, она высказывала претензии и в адрес судейства.

"Бывает, что ошибаешься в паре моментов, но не может быть так, что во многих решающих и спорных моментах судья отдаёт очко эстонке. Было неприятно, так как начала нормально играть, но после таких моментов было сложно вернуться в игру. Матч мог повернуть совсем в другом направлении", - рассказала теннисистка после того, как эмоции немного стихли.

Остапенко признала, что у Канепи очень хорошая подача, так как особенно сложно было принять именно первую подачу.

"Я знала, что у неё хорошая подача, так как мы встречались между собой. Кроме того, она играла дома, и в помещении подавать куда легче, нет ветра и солнца, - сказала Остапенко. - Может быть, иногда я подавала так, чтобы попасть на 100%, а не рисковать. Однако это дружественная встреча, которую я использовала как тренировку. Сложно сделать выводы, так как я долго не играла на матчах высокого уровня".

Теннисистку пытались успокоить её мама Елена Яковлева и капитан команды Денис Павлов.

Галерея: Merks Cup, день второй

Во второй игровой день сборные провели ещё ряд матчей: Севастова уступила Канепи со счётом 6:7 (1:7), 6:2, 5:10, Озолиньш обыграл Зопа со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 10:8, Гулбис со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 10:7 одержал победу над Ивановым, а Остапенко со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 7:10 уступила Контавейт.

В парной встрече Остапенко с Севастовой со счётом 6:4, 5:7, 7:10 проиграли Канепи и Контавейт.

В одиннадцатом поединке, в котором встречались смешанные пары, сильнее оказались эстонцы - 7:5.

Правда, игра больше походила на развлекательную тренировку, поэтому с натяжкой можно сказать, что победила дружба.

Однако на табло финальный итог другой: 6:5 в пользу сборной Эстонии.