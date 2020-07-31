У здания техосмотра CSDD в Риге Mercedes Benz насмерть сбил ребенка

Полиция вызов на улицу Антенас получила в 13:23. Согласно предварительно информации, автомобиль Mercedes Benz сбил несовершеннолетнего мальчика, который от полученных травм скончался.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Представитель CSDD Иева Берзиня рассказала, что ДТП произошло в момент, когда автомобиль выезжал со здания станции техосмотра.

Станция работу продолжает. Берзиня также добавила, что ранее таких трагедий у CSDD не происходило.

Напомним, в Латвии в этом году произошло уже несколько аварий, в которых погибли дети.

5 июля в Риге автомобиль, двигаясь задним ходом, наехал на детское автокресло, в результате чего погиб малыш.

27 июня под Ницей женщина на автомобиле Opel выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В ДТП погибли все находившиеся в Opel люди - водитель и две ее маленькие дочери.

В конце июня в результате столкновения трех автомобилей на Даугавпилсском шоссе погибли женщина и ребенок, а тяжелые травмы получили еще пять человек.