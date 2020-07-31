SPKC обновил список стран, после возвращения из которых необходимо соблюдать самоизоляцию

В Латвии также необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом Швейцарию, Австрию, Чехию, Бельгию, Швецию, Андорру, Люксембург, Испанию, Португалию, Румынию, Болгарию и Хорватию.

Швейцария, Австрия и Франция вошли в так называемый желтый список, то есть SPKC рекомендует оценить необходимость поездок в эти страны.

Возвращаясь из третьих стран, самоизоляцию не нужно соблюдать при приезде только из восьми стран. Это Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Грузия, Таиланд, Руанда, Тунис и Уругвай.

Самоизоляцию необходимо соблюдать, возвращаясь из России, Белоруссии, Австралии, Марокко и Канады (ранее эти три страны были в списке разрешенных) и других третьих стран, которые специально не выделены в списке SPKC.

В Балтии самая высокая заболеваемость регистрируется в Литве - 5,7 случаев на 100 тыс. населения. В Латвии и Эстонии этот показатель составляет 2,6.

Самая высокая заболеваемость Covid-19 среди стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС) на данный момент в Люксембурге, где она составляет 243,4 случая на 100 тыс. жителей. Далее следуют Румыния - (75,1) и Андорра (58,2). В Швеции заболеваемость составляет 31, 5 случая на 100 тыс. населения.

Ни одного пациента с Covid-19 пока не зарегистрировано только в Ватикане.