ВИДЕО ⟩ Отец с молниеносной реакцией спас дочь от трехметрового аллигатора

Эндрю Гранду из американского города Лиг-Сити, штат Техас, чудом спас свою дочь от нападения трехметрового аллигатора. Известно, то инцидент произошел 25 июля. Сюжет о происшествии опубликован на YouTube-канале местного телеканала.
Девочка вместе с братом играла возле канала, а Гранд тем временем находился в саду. Вдруг мужчина увидел, как аллигатор направляется прямо к его дочери.
Эндрю среагировал молниеносно. Он подбежал к девочке, когда рептилии до нее оставалось всего каких-то 10 метров. Он поднял дочь на руки и увел ее вместе с братом и няней в безопасное место.
Эндрю Гранду обратился в специальную службу по отлову аллигаторов. Они поймали животное при помощи веревки. Рептилия оказалась длиной более трех метров. Его отправили в центр диких животных Гатор Кантри в городе Бомонт, штат Техас.
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