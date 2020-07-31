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Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни собирался начать вести здоровый образ жизни, питаться правильнее, больше двигаться, пить достаточно воды... Но зачастую реализовать эти намерения на практике намного труднее, чем хотелось бы. К тому же этот процесс затрудняют множество различных мифов о том, что полезно, а что нет, и повседневные привычки, сформированные современным ритмом жизни.

С чего следует начинать, чтобы не потерять мотивацию и улучшить образ жизни в соответствии с потребностями именно вашего организма? С проверки состава организма!

Консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко поясняет: современный образ жизни внес существенные коррективы в повседневные привычки людей. Мы намного больше времени проводим сидя, пользуясь смарт-устройствами, меньше двигаемся и намного больше употребляем в пищу переработанные и нередко чрезмерно подслащенные продукты питания. Это, несомненно, оказывает серьезное влияние на самочувствие, в результате чего наш организм реагирует соответствующим образом. Появляются усталость, лишний вес, снижается мышечная масса. Но все равно необходимо помнить о том, что каждый из нас индивидуален, и чтобы успешнее изменить образ жизни и понять, с чего начать, нужно провести исследование – проверку состава своего организма.

Что определяет проверка состава организма?

Проверка состава организма позволяет определить не только вес, ИМТ (соотношение массы тела и роста), процентное отношение жировой массы к общей массе тела, но и процентное содержание воды в организме, мышечную массу, костную массу, биологический возраст организма и количество висцерального жира.

Эту проверку проводят профессиональные специалисты по красоте и здоровью, которые также объяснят полученные данные и предоставят подходящие именно вам рекомендации по здоровому образу жизни, питанию, физической нагрузке и рекомендуемым пищевым добавкам.

Почему это важно?

Н. Гаврильченко подчеркивает: такая проверка помогает увидеть общую картину – состояние мышц, количество жира, в том числе внутреннего, что очень важно! Мы также получаем информацию о костной массе, видим отдельную мышечную массу для каждой руки и ноги, что не только интересно, но и полезно. В результате мы можем понять, какие коррективы нужно внести в меню и физическую активность. Кроме того, мы узнаем процентное содержание воды в организме, что является очень актуальным вопросом, поскольку, несмотря на то, что напоминания о достаточном употреблении воды в повседневной жизни люди слышат часто, к сожалению, в основном они все еще пьют слишком мало воды. Получив эти данные о своем организме, мы намного лучше поймем, что делать дальше. К тому же на месте также предоставляются консультация и дальнейшие рекомендации.

Где можно провести проверку?

Проверки состава тела предоставляются в BENU Aptieka в Риге, а также в Елгаве и Саласпилсе. Записаться на проверку можно на домашней странице аптеки, выбрав наиболее удобные для вас время и место.

Обратите внимание! Для проверки нужно встать босыми ногами на весы. Вместе с консультацией проверка занимает неполные полчаса. Данная проверка запрещена беременным и людям, у которых установлен кардиостимулятор.