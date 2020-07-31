Пт, 31.07.2020
Пока мы не научимся вести себя культурно и адекватно, у нас, к сожалению, будут такие автомобильные движения, как Румбула, где не берут в расчет полицию, где делают вокруг хороводы и пьют из багажника горячительные напитки. Основатель движения CC Nation Сергей Ананич

В Эстонии проверили самоизоляцию украинцев-гастарбайтеров. Ее не соблюдали 32 человека

Иллюстративное фото

ФОТО: BORJA SUAREZ / REUTERS

30 июля полиция вместе с представителями Министерства здравоохранения осмотрела жилые помещения в Южной Эстонии, чтобы определить, было ли соблюдено требование самоизоляции трудящимся-мигрантами, прибывшими в Эстонию 21 июля, передает Rus.Postimees.

В общей сложности было обследовано 71 мест размещения и 145 украинцев, 32 из которых не выполняли требования самоизоляции.

Они ходили на работу, за грибами и делали еще много прочего вне дома.

Несмотря на то, что у них не было выявлено никаких признаков заболевания коронавирусом, Министерство здравоохранения будет продолжать следить за этими людьми.

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