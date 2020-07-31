Американский сенатор украла 600 000 долларов и потратила деньги на свадьбу и развод

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail, 39-летняя женщина потратила деньги на свадьбу, медовый месяц и услуги адвоката в рамках бракоразводного процесса.

Также она купила дом, внедорожник для дочери и дала денег своим детям на собственный бизнес.

Деньги должны были пойти на программу по подготовке медсестер в училище, которое и возглавляет Робинсон.

За хищение 600 000 долларов сенатору грозит до 20 лет тюрьмы.