Сб, 1.08.2020
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Американский сенатор украла 600 000 долларов и потратила деньги на свадьбу и развод

Катрина Робинсон

ФОТО: AP/Scanpix

В США сенатор штата Теннесси Катрина Робинсон обвиняется в хищении и растрате федеральных средств в размере 600 000 долларов.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail, 39-летняя женщина потратила деньги на свадьбу, медовый месяц и услуги адвоката в рамках бракоразводного процесса.

Также она купила дом, внедорожник для дочери и дала денег своим детям на собственный бизнес.

Деньги должны были пойти на программу по подготовке медсестер в училище, которое и возглавляет Робинсон.

За хищение 600 000 долларов сенатору грозит до 20 лет тюрьмы.

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