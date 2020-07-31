Американский сенатор украла 600 000 долларов и потратила деньги на свадьбу и развод

В США сенатор штата Теннесси Катрина Робинсон обвиняется в хищении и растрате федеральных средств в размере 600 000 долларов.
Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail, 39-летняя женщина потратила деньги на свадьбу, медовый месяц и услуги адвоката в рамках бракоразводного процесса.
Также она купила дом, внедорожник для дочери и дала денег своим детям на собственный бизнес.
Деньги должны были пойти на программу по подготовке медсестер в училище, которое и возглавляет Робинсон.
За хищение 600 000 долларов сенатору грозит до 20 лет тюрьмы.
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