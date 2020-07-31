Жителей наконец услышали: полиция занялась наркоманами в районе улиц Авоту и Бруниниеку

Последние две недели муниципальная полиция Риги работает в округе улицы Авоту в усиленном режиме. Число патрулей было увеличено после того, как местные жители обратили внимание на регулярные нарушения на улице Бруниниеку, связанные с употреблением наркотиков. Однако, принимая во внимание специфику нарушений, стражи порядка работают в усиленном режиме не только на улице Бруниниеку, но и в окрестностях всей Авоту.

За две недели было зарегистрировано 56 случаев нарушения общественного порядка, кроме того, было проведено 30 обходов, во время которых стражи порядка пешком обошли конкретные дворы и подъезды.

18 из нарушений связаны с употреблением алкоголя, а 17 - с шумом. В свою очередь, в девяти случаях полиция выезжала на вызовы, связанные с лежащими в подъездах или во дворах людьми.

Кроме того, полиции известно о четырех конфликтах, а в двух случаях были констатированы нарушения, связанные с наркотиками.

26 июля во время патрулирования на улице Бруниниеку стражи порядка заметили перебегавшего через дорогу мужчину, у которого из кармана выпал шприц. Подозрительный человек сел в автомобиль, который полицейские остановили. Как водитель, так и пассажир выглядели опьяненными, поэтому их передали Госполиции. У одного из них были найдены две упаковки с белым порошком и нож.

В свою очередь, 28 июля на улице Чака во время патрулирования была замечена компания из трех мужчин, которые при виде полицейских разбежались каждый в свою сторону. Один из них был задержан - оказалось, что он объявлен в розыск. У него нашли несколько шприцов, и возникли подозрения, что он находится под воздействием наркотиков, поэтому его передали Госполиции.

В остальных случаях нарушениях стражи порядка в зависимости от ситуации штрафовали, начинали административный процесс, делали предупреждение или же доставляли нарушителя в полицию, медучреждение или приют.

Полиция напоминает, что и в дальнейшем будет работать в районе улицы Авоту в усиленном режиме, и призывает жителей сообщать о каждом замеченном нарушении.