С поездками в Тарту лучше повременить. Там из-за вспышки Covid-19 ввели ограничения

Сегодня в тартуской горуправе прошло межведомственное кризисное собрание, на котором обсуждалась ситуация, вызванная распространением коронавируса в Тарту. В результате совместных консультаций было решено принять дополнительные меры по борьбе с вирусом.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, ситуация в Тарту остается серьезной и требует от всех жителей города ответственного поведения.

"Горуправа, со своей стороны, предпринимает шаги для предотвращения и ограничения распространения вируса. Мы решили отменить концерт Curly Strings, организованный городом в воскресенье, и закрыли по одной группе в детских садах Tähtvere и Mõmmik, в которых были контакты с вирусоносителями. Чтобы защитить наиболее уязвимые группы, мы наложим временный запрет на посещение Тартуского дома призрения и Центра душевного здоровья", - сказал Клаас.

Тартуская горуправа и Департамент здоровья рекомендуют в течение ближайших двух недель избегать проходящих в помещении мероприятий, держать дистанцию в публичных местах и на мероприятиях, дезинфицировать или регулярно мыть руки и в случае плохого самочувствия оставаться дома.

По словам руководителя Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, молодые люди не считают болезнью усталость, насморк, заложенность носа, головные боли, воспаление глаз, боль в горле, потерю вкуса или боль в суставах.

"Тем не менее, это наиболее распространенные симптомы коронавируса, при появлении которых вы должны оставаться дома и связаться с семейным врачом", - отметила Лухт.

Департамент здоровья и городские власти обращают внимание организаторов общественных мероприятий на необходимость создания таких условий, при которых люди не будут находиться в тесном контакте друг с другом на мероприятиях и будут обеспечены возможности для дезинфекции рук. "Если мы не сможем контролировать болезнь, то речь снова пойдет о введении более строгих ограничений", - сказала Лухт.