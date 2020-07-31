Алёна Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

"И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались... Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям", - подытожила тренер.