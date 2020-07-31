Алёна Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная ушла из тренерской группы Этери Тутберидзе и отныне будет работать с Евгением Плющенко, сообщила тренер в Instagram.
"Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)", - написала Тутберидзе.
По её словам, ранее Юлия Липницкая отказывалась выходить на лёд с Евгенией Медведевой, а потом Медведева отказалась кататься с Алиной Загитовой.
"И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались... Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям", - подытожила тренер.
16-летняя Алёна Косторная за свою карьеру уже выиграла два этапа чемпионата мира по фигурному катанию, финал Гран-при и чемпионат Европы в Граце. Ей принадлежт два мировых рекорда.
Стоит отметить, что это уже не первый переход фигуристок от Тутберидзе к Плющенко: ранее это сделала Александра Трусова.
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