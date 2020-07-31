Фото ⟩ Пятничная прогулка по пешеходной Тербатас

Вечером в пятницу ставшая на месяц пешеходной улице Тербатас в Риге ожила - этому, без сомнения, способствовали как потепление на улице, так и окончание рабочей недели. Люди активно пользуются услугами уличных кафе и торговцев, проводятся и различные мероприятия, которых на выходных будет больше.
Если вы еще раздумываете, стоит ли приходить на главную пешеходную улицу города в эти выходные, то посмотрите галерею нашего фотографа Яниса Шкапарса и делайте выбор:
Галерея: пятничная прогулка по пешеходной Тербатас
Пешеходная Тербатас: план на выходные
В субботу, 1 августа, с 8:30 по 9:45 у Рижской средней школы Натальи Драудзини пройдет занятие Urban Yoga.
С 9:00 до 15:00 на участке ул. Тербатас от ул. Дзирнаву до ул. Блауманя будет открыт сельский рынок.
В 17:00 у Рижской средней школы Натальи Драудзини состоится организованная Satori дискуссия о том, является ли город благоприятным местом для развития детей.
На территории Видземского рынка с 12:00 самых маленьких участников праздника будет развлекать музыкальная программа Mazais un Lielais, а в 13:00 на территории рынка выступит творческая группа Parsteigumu Karuselis.
В воскресенье, 2 августа, на Видземском рынке выступит Даце Кравале с музыкальной детской программой Dziedam kopa ar Daci и будет организована музыкальная программа для детей с участием больших кукол.
Рижская дума призывает людей, которые собираются посетить мероприятие, быть ответственными и стараться соблюдать дистанцию два метра, а также скачать приложение "Останови Covid".
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!