Фото ⟩ Пятничная прогулка по пешеходной Тербатас

Если вы еще раздумываете, стоит ли приходить на главную пешеходную улицу города в эти выходные, то посмотрите галерею нашего фотографа Яниса Шкапарса и делайте выбор:

В субботу, 1 августа, с 8:30 по 9:45 у Рижской средней школы Натальи Драудзини пройдет занятие Urban Yoga.

С 9:00 до 15:00 на участке ул. Тербатас от ул. Дзирнаву до ул. Блауманя будет открыт сельский рынок.

В 17:00 у Рижской средней школы Натальи Драудзини состоится организованная Satori дискуссия о том, является ли город благоприятным местом для развития детей.

На территории Видземского рынка с 12:00 самых маленьких участников праздника будет развлекать музыкальная программа Mazais un Lielais, а в 13:00 на территории рынка выступит творческая группа Parsteigumu Karuselis.

В воскресенье, 2 августа, на Видземском рынке выступит Даце Кравале с музыкальной детской программой Dziedam kopa ar Daci и будет организована музыкальная программа для детей с участием больших кукол.